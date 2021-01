La focalización y la desfocalización: El dilema electoral

El gobierno está en plena campaña de focalización; es decir que nos quiere convertir en focas a todos los salvadoreños; y nosotros debemos luchar porque los zombis de Bukele se vuelvan pensantes y por tanto por "desfocalizarlos". Esa es la verdadera guerra electoral, la que se vivirá entre los críticos a las estupideces del tirano y el grupo de sus seguidores, cuya única propuesta electoral es que aplaudirán cuando el enfermo presidente se disfrace del dictador de una película u ordene a sus lacayos que levanten la pezuña para aprobar más préstamos.

La verdad es que el conjunto de seguidores autómatas que posee el "niño rey", como le llama al califa el hijo de Walterio Araujo, no han hecho otra cosa a lo largo de un año y medio, más que aplaudir sus estupideces e insistir que todo lo que haga este trastornado es fabuloso. Pero de todo esto, particularmente yo no podré olvidar al sacerdote "focalizado" que en un tuit posteado el día en que este personaje tomó posesión de su cargo, lo comparó con la resurrección de Cristo, porque ambos días la tierra tembló; o el día en que la canciller (a quien debemos el mote de focas para los seguidores del sultán) aplaudió en México para romper el incómodo silencio que provocó Bukele al llamar corruptos a los mexicanos y "cabecita de algodón" a su presidente.

Aquel que como otros empezó su mandato advirtiendo que no toleraría la corrupción y que haría del mérito una norma, apenas con algunas excepciones, se hizo rodear de la más abyecta fauna de especímenes microcéfalos oligofrénicos, capaces apenas de coordinar el choque rítmico de sus miembros superiores (dicho de otra forma, se rodeó de retardados mentales que apenas sí logran aplaudir) y los que no lo son, se han ido retirando o el mismo dictador los ha ido alejando de su Corte, porque el tipo no tolera que alguien dé opiniones valerosas o plantee otra perspectiva; sino esbirros y borregos que digan sí a todo lo que al amo se le ocurra.

Parece que los hermanos Bukele son así, malcriados e infantiles, acostumbrados a gritar e insultar a cualquiera; creyendo que con la descalificación a la inteligencia ajena, se vuelven sabios; o que cerrando los ojos ante la verdad, esta desaparece. Son gente curiosa, muy distintos del padre, a quien Dios se llevó para evitarle el dolor de ver en qué se convirtió su familia. Personas incongruentes que por conveniencia vendieron sus principios de a poco y terminaron siendo una manada de hienas carroñeras, que buscan entre la tragedia humana.

Menos de un mes falta ya para las elecciones legislativas; y la batalla por conseguir votos se plantea con una desigualdad típica de algún relato bíblico: Por un lado, los filisteos encarnados en la enjuta figura del presidente, quien se disfraza de gigante con los cuerpos de mil soldados y policías a quienes hizo jurar lealtad hacia él, gritando que es invencible; y por el otro, sin dinero para la publicidad y con bastante miedo, los opositores de distinto signo, que por primera vez se percatan de que entre ellos solo han sido adversarios pero que tienen delante al verdadero enemigo. Ahí están, el descendiente de los filisteos, "Goliat Bukele" por un lado; y la "oposición David" por el otro.

E igual que en el relato original, si Dios quiere y todos nosotros salimos a votar; el desenlace será que el tirano no consiga la mayoría de los escaños en la Asamblea y que la República se salve. Por eso le pedimos hoy al Creador.