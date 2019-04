La forma de hacer política en este país cambió

Los partidos políticos son organizaciones creadas para contribuir de forma democrática a la determinación de la política nacional, así como a promover su participación en las instituciones representativas mediante programas, presentar y apoyar candidatos en las elecciones, y la realización de cualquier otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus fines. Su principal tendencia es durar y consolidarse, y su finalidad última y legítima es obtener el poder mediante el apoyo popular manifestado en las urnas.

Pero estas organizaciones que se presentan en nuestra sociedad, lejos de tener una confrontación de ideas, lo que tienen es un intercambio de insultos y descalificaciones, malogrando así la posibilidad de difundir sus propuestas, las que darían solución a las necesidades y problemas de la sociedad en su conjunto, impidiendo de esta manera ver con claridad la existencia de ideas que puedan materializarse en diferentes acciones.

Esto devela la pobreza propositiva de muchas campañas que han olvidado la tarea específica que les fue asignada, cuando decidieron iniciar el camino de la acción política: trabajar a favor de la sociedad. Es así que, como decía un escritor, "los partidos políticos pareciera se han convertido en flores en un vaso; fueron cortados y separados de sus raíces". Lamentablemente la política de hoy está determinada por fines económicos y no los valores humanos.

El hombre ha pasado a ser un número en manos de muchos de nuestros políticos, porque la ideología y los principios no cuentan para ellos. La política ya no es concebida como servicio, sino como negocio, en beneficio de unos pocos y en menoscabo de la mayoría. Dejó de ser el "arte de gobernar" para pasar a ser el "arte de lo posible", que más bien da espacio a una nueva especie de dictadores, cosa que describe muy bien el periodista argentino Miguel Wiñazky: "...Hay una especie de renacimiento de esas figuras, populistas, extravagantes, autoritarias, curiosamente sostenidas por su propio pueblo, conducido, frecuentemente engañado y, a la vez, oprimido y humillado por su líder". Se trata del "dictador democrático", que se alimenta de la desconfianza e indiferencia hacia los partidos políticos tradicionales, tal y como ocurre en varios países de nuestro continente.

Por otra parte, si en nuestro país continúa la pérdida de legitimidad y representación de fuerzas políticas sin organizaciones deliberativas y la constante inclinación de colocar en el centro de la discusión electoral a la persona en lugar de las propuestas del partido que representan, se estarían dando las condiciones propicias para que otros grandes intereses perversos vean crecer su capacidad de intervención en los procesos de toma de decisión. Comprendiendo a la política como la actividad en búsqueda del bien común, es necesario poner en práctica argumentos con una sólida escala de valores que garanticen acciones beneficiosas para todos.

Creo que los salvadoreños debemos exigir con mayor firmeza partidos políticos serios y transparentes, comprometidos con los ciudadanos y evitando aquellas situaciones que no están en armonía con la verdadera política, entendiendo claramente que la forma de hacer política en este país cambió. El mapa político y el electorado cambiaron. Lamentablemente, hay mucha gente en las estructuras partidarias que pretenden continuar con las mismas prácticas de hace treinta años en los procesos electorales.

Hoy, la "maquinaria electoral" ya no rinde los frutos de antes. La tecnología ha democratizado el proceso y las redes sociales, con su penetración y capacidad de segmentación, han tomado un papel predominante, aunque la propaganda en medios tradicionales sigue siendo una herramienta muy importante dado su alcance y frecuencia en el territorio. Como ejemplo de ese cambio en el "mapa político", un alto porcentaje del padrón electoral tiene menos de 40 años y esa población, además de no tener tradición partidaria, es cada día más exigente y analítica. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial y Big Data son dos tecnologías que están transformando el mundo. La inteligencia artificial básicamente es un área que se complementa con diferentes tipos de ciencias como lo son la filosofía, la lógica y la computación juntas. Estas ramas derivadas estudian el diseño y la creación de entidades comunes que existen con relación de la inteligencia artificial y Big Data. Las campañas que se enfrenten a nuevos procesos electorales, y que no entiendan que la forma de hacer política cambió, estarán condenadas al fracaso.