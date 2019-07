La formación de los niños y de los jóvenes está en la base de todo progreso realmente sustentado y sostenible

No hay duda de que la educación está siempre en el filo de todas las aspiraciones y realizaciones humanas, desde que el mundo es mundo y desde que la conciencia se hace presente en el mismo. Y al sentirlo así, me vienen al instante a la memoria los profundos y originales conceptos de aquella obra que leí en la adolescencia y que me envolvió de inmediato en su originalidad enigmática: "La Incógnita del Hombre", del médico y pensador francés Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina en 1912. Cito unas líneas tomadas casi al azar del texto de dicha obra, publicada en 1935:

"La renovación de la educación requiere principalmente reversión de los valores respectivos atribuidos a los padres y a los maestros en la formación del niño. Sabemos que es imposible educar niños al por mayor, que la escuela no puede ser considerada como un sustituto de la educación individual. Los maestros llenan con frecuencia su cometido intelectual. Pero las actividades afectivas, estéticas y religiosas, necesitan también ser desarrolladas. Los padres tienen que comprender claramente que su papel es indispensable. Deben estar preparados para él".

Las palabras de aquel sabio a la vez profundo y provocador, nos ponen de nuevo ante el desafío de poner en marcha una vía educacional que conduzca hacia la meta realizada: la formación en pleno de cada individuo, independientemente de su origen social, de su condición económica y de su juego de habilidades propias. Esto trae al tapete de la reflexión un hecho que no por olvidado o marginado se ha vuelto eludible: el imperativo de poner todo lo referente a la educación en la permanente balanza de lo humano pleno. Tenemos que recuperar –en nuestras respectivas conciencias, en los proyectos de trabajo correspondientes y en las proyecciones de futuro personal y colectivo– la convicción, el concepto y los criterios de la formación integral, en la que lo genético, lo familiar, lo espiritual, lo moral, lo cultural, lo conductual y lo científico deben constituir un todo indisoluble.

Es hora ya más que sobrada de que los gestores y los promotores de la educación nacional tomen sus respectivos encargos con la precisión y la densidad del caso. Necesitamos un Plan de Educación Nacional que no sea un simple claustro para expertos profesionales, sino que se manifieste como una misión para realizadores de vida. Si esto se consigue y se emprende, las sustancias del país rebrotarán con anhelo ilusionado.

Y voy a terminar con una anécdota personal, que viene muy al caso. El libro de Alexis Carrel que cabo de citar lo tengo en mi poder desde hace muchísimo tiempo. Dicha edición de 1949 fue un regalo del profesor Alfredo Betancourt a mi tío Reynaldo Galindo Pohl, por entonces Ministro de Cultura Popular. Dice así la dedicatoria: "Al gran amigo Dr. Reynaldo Galindo Pohl, con sincera estima y admiración, Alfredo Betancourt, S. S., mayo 52". Conocí muy bien a don Alfredo y desde luego también a don Reynaldo. Ambos figuras estelares de nuestra cultura educativa. Ejemplos a seguir en la vida y en la obra.