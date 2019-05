La formación profesional como herramienta para el empoderamiento de las mujeres

Uno de los aspectos que me apasiona de mi trayectoria al frente del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) es que me ha permitido conocer –con mucho agrado– diversas historias de éxito, de hombres y mujeres, que me hacen reflexionar sobre la importancia que tiene la formación profesional, la capacitación y adquirir nuevos conocimientos y habilidades para el desarrollo y progreso de las personas.

En ese sentido, pienso en la formación profesional como una herramienta para el empoderamiento de las mujeres y el impacto económico positivo para el país. Y es por ello que en esta oportunidad considero de suma importancia hacer un esbozo del escenario de la participación y empoderamiento de las mujeres, por medio de la formación profesional; así como las acciones que desde nuestro Instituto desarrollamos para abonar en este ámbito.

La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, realizada en 2017, reflejó que en El Salvador, las mujeres representan el 53 por ciento de la población total. Esto supone una primera gran verdad: Si queremos sacar adelante al país y que crezca económicamente debemos eliminar las brechas de género y brindar las mismas oportunidades tanto para hombres como para mujeres.

Es por ello que como INSAFORP, en los últimos años, nuestra inversión en programas de capacitación ha sido mayoritariamente para mujeres, específicamente en formación inicial (aquella orientada a adquirir un primer empleo, a través del desarrollo de competencias y habilidades concretas). En el tema de formación continua, cada vez más hemos evidenciado un marcado interés en este ámbito. Esa es una gran noticia para nosotros, ya que vemos reflejado el nivel de conciencia sobre la importancia que representa para su vida personal y profesional el capacitarse.

Tenemos identificados los sectores, en cada uno de los tipos de formación. En inicial lo que más demandan son programas de servicios de belleza (cosmetología y estilismo), así como servicios de alimentos. Sin embargo, ha habido un auge en áreas tecnológicas (diseño, desarrollo web y herramientas de ofimática, reparación de celulares y de paneles solares), también han incursionado en electricidad y mecánica. Para Formación Continua se posiciona Recursos Humanos (inteligencia emocional, planificación, redacción), Gerencia Media (cultura organizacional, comunicación asertiva); Alta Gerencia y Planeación Estratégica.

En esa línea hemos adecuado nuestra oferta formativa, hacia este segmento, por medio de una metodología móvil, esto quiere decir que nosotros llevamos los programas de capacitación a donde residen; ya que muchas veces una de las limitantes con las que se encuentran es que no tienen con quien dejar a sus hijos.

Por otro lado, hemos visto –de parte de las empresas– un interés en el sector femenino para que formen parte de su fuerza laboral. Un ejemplo concreto, en el sector plástico se incluyó a mujeres en la Planta y al llegar, los mandos de dirección, se dieron cuenta de que ellas, por naturaleza, se fijan más en los detalles y son más cuidadosas, ¿qué sucedió? Ascendieron a unas para puestos de inspección de calidad, por su misma habilidad femenina.

¿Qué refleja lo anterior? Un abanico de beneficios para las mujeres, además de empoderarlas, les permite llevar más recursos económicos a su hogar, mejora su autoestima, adquiere nuevas habilidades y conocimientos; obviamente esto conlleva un reconocimiento en la sociedad y su entorno cercano; aunado a que se posiciona a la mujer en igualdad con el hombre y colabora cada día más con el desarrollo del país.

Finalmente, ¿qué mensaje quiero dejarles? Mujeres, sigan formándose y demostrando su talento y capacidad para desempeñarse en diversos puestos. Adquirir nuevos conocimientos siempre será su arma de empoderamiento.