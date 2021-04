La fórmula no es atrincherarse ni aislarse

La pandemia ha profundizado varios de los problemas más acuciantes de la nación salvadoreña y supuesto nuevos. A esta matriz de retos que amenazan la viabilidad misma del funcionamiento de la economía hay que agregar el costo de las decisiones que el Gobierno tomó en el marco del encierro y de la crisis.

No había fórmula para enfrentarse a la emergencia sanitaria, cada nación, Gobierno y Estado ha bregado con ella a partir de una mezcla de intuición, análisis y pánico; al inicial esfuerzo de salvar vidas se fueron sumando el de evitar una crisis alimentaria y pronto la aspiración, aparentemente condenada al fracaso, de proteger todos los empleos y todos los sectores del mercado.

El Salvador pertenece al amplio listado de países que ante la pandemia se endeudaron de modo acelerado. En 2020, la deuda pública total subió más de 2 mil 800 millones de dólares, lo que equivale a un triple de lo que subió cada año en el último quinquenio. El Estado, sin importar cómo lo plantee, destinará 2 de cada 10 dólares para pago de intereses.

Aunque el Gobierno ha obstaculizado el acceso ciudadano a la información de las compras e inversiones hechas durante lo más álgido de la crisis sanitaria, los datos que se han filtrado gracias al periodismo revelan abusos y un criterio fácilmente discutible. El necesario y constitucional debate al respecto se tardará tanto tiempo como las instituciones de contraloría nacional e internacional lo permitan.

Esa discusión es imperativa porque los efectos de ese endeudamiento comenzarán a pasarle su factura a todos los salvadoreños. Acaso haya que usar ese verbo en presente pues la nueva confección del presupuesto general de la nación que el oficialismo ha anunciado a partir del ascenso de los nuevos diputados habla de puros recortes.

Un ejemplo es el del recorte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios; aunque publicitariamente la Presidencia de la República anunció la creación de una Dirección Nacional de Obras Municipales, lo sustancial del mensaje es que habrá un recorte de la inversión en gobiernos locales equivalente al 4 por ciento de los ingresos corrientes del Estado.

Sólo una reingeniería de la inversión pública y gasto fiscal permitirá a El Salvador navegar con alguna posibilidad el resto del quinquenio Bukele; la administración puede abordar la situación sin consultar ni coordinarse con los actores económicos, y tampoco está en la necesidad de discutir las consecuencias con la sociedad civil. Pero haciéndolo de ese modo desarticulado, las posibilidades de alcanzar algunos de los objetivos exigidos por los organismos internacionales serán medianas y las de dañar el tejido social y dinamitar la microeconomía serán altas.

No hubo fórmula para moverse hace un año pero en esta coyuntura, ninguna solución puede incluir el aislamiento de los administradores en la esfera política, sin puentes, insumos ni reflexiones compartidas desde lo social. Un Gobierno que se atrinchera en la burocracia, que no reconoce ni entiende a la sociedad civil, que quiere reducir la democracia a una cadena de procedimientos administrativos, no tiene buenas posibilidades ante la crisis.

La vacunación es ilustrativa de este rasgo: pese a que a nivel de la comunicación política, el Gobierno quiere construir un hecho propagandístico de esta situación, centralizando la atención en un lugar donde está apostado para el espectáculo, la extensión del alcance del sistema de salud a través de pequeñas unidades desplegadas de modo creativo ha sido el músculo fundamental para que se avance hasta donde se ha llegado. Si el Gobierno se apoya en la organización social y territorial ya contemplada en la Constitución de la República, todo, incluso los procesos más dolorosos y difíciles de decidir, será menos complicado.