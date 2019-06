Han pasado 116 años desde los primeros intentos por surcar los cielos como el águila; ahora una turbulenta, pero fascinante industria.

Retrocedamos a 1903, cuando los hermanos Wright convirtieron en realidad su sueño por imitar al rey de las aves gringas, elevando su "Wright Flyer" en una playa en Carolina del Norte. 12 segundos volaron los audaces.

11 años más tarde, hace 105 años ("¡1914!" grita la lorita Pepita con cara de nerda), nace la primera aerolínea comercial, con servicio entre St. Pete y Tampa ("¡Florida!"; vuelve a gritar la smart ass). A bordo, un tan solo pasajero, sentado a la par del único piloto capaz de surcar la bahía entre ambas ciudades. 25 minutos se tardó el audaz.

En crescendo, las aerolíneas y los pasajeros se multiplicaron, sobre todo por la confianza que despertó el ejemplo de Charles Lindbergh quien, en 1927, pilotó su Spirit of Saint Louis, entre Nueva York y París. 27 horas se tardó el audaz en cruzar el charco.

Las junglas latinoamericanas, terreno fértil para volar, y así transportar correo, minerales, carga, y pasajeros, entre poblados.

Fue así que en 1919 (mismo año que nació Excel Automotriz), imitando al cóndor, rey de las aves sudamericanas, alza vuelo, en Bogotá, el embrión de lo que ahora es Avianca; y en 1931, imitando a la guara, reina del color en Centroamérica, el neozelandés Lowell Yerex despega, en Tegucigalpa un monomotor Stinson, pintado con TACA, la guara, y la frase Fortune Favours the Bold (La Fortuna Favorece a los Audaces).

La fortuna también favoreció a Howard Hughes cuando, en 1938, le dio la vuelta al mundo. 91 horas se tardó el audaz.

Pero hablemos de TACA: La mayor parte de su historia estuvo pilotada por audaces manos salvadoreñas; como las de Roberto Kriete (RK) y Federico Bloch (QDDG) quienes, ante la guerra declarada por las aerolíneas gringas, dejaron claro a su directiva: "o nos unimos, o nos morimos", y entre 1989 y 1992 adquieren control administrativo de Aviateca, Lacsa, Sahsa, Aeronica y echan a volar TACA Honduras, Nica y Taca Perú (en los tiempos de Fujimori).

¡A volar alto se ha dicho! En 1997, en honor del audaz de Yerex, consolidan su identidad bajo TACA, y ganan la preferencia de muchos, al marcar un antes y un después, con su renovada flota Airbus, la introducción de Clase Ejecutiva, sus 3 hubs (SAL, SJO y LIM), su versátil programa de millas, y "otro vuelo más operado a tiempo por TACA".

También ganaron la preferencia del cóndor colombiano, a tal grado que de la guara locamente se enamoró, en 2013 la compró, y de Avianca la vistió. Un accionista perverso se aprovechó, y a volar bajo, con sus movidas, la mandó.

"¿Y ahora, quién podrá defenderme?" suplica el cóndor. "Yo", responde RK vestido de guara.

Fuera de broma, qué suerte que las audaces manos salvadoreñas de Roberto Kriete son las responsables de armar un dream team para terminar de construir una verdadera aerolínea multilatina, y para que el eslogan de Avianca, "todo para enamorarte", no siga saliendo por la culata.

El 24 de mayo, día de su nombramiento y de María Auxiliadora, subieron las acciones de AV, y respiraron alivio sus colaboradores, signos de paz mental gracias a la trayectoria aeronáutica, y calidad humana del ungido, quien además de rescatar la aviación centroamericana, y fundar Taca Perú, incluye volar alto con la mexicana Volaris y con Aeroman, ahora con 6 hangares, en Comalapa, en los que chainean 36 aviones de una vez. ¡Qué orgullo!

R.E.G. Davies, un curador nonagenario del Air & Space Museum en Washington DC, seguro le sumará un capítulo de Kriete a su libro Airlines of Latin America Since 1919. ("Hurry up Ron, the clock is ticking").

Totalmente de acuerdo, Lowell: La fortuna favorece a los audaces. Adelante, RK; a sacar al cóndor de la barranca, y a seguir jineteando una turbulenta pero fascinante industria. ¡Sí se puede!

"No cobre tan caro", le suplica la lorita ganguera.