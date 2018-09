La foto política del momento

Los números actuales reflejan la opinión del 49 % de la población que está expresando sus preferencias y esperaríamos que votara cerca del 60 % de la población en la primera vuelta, por lo que eso podría influir en el resultado final.

El triunfalismo de algunos y las ansias de otros son malos consejeros ya que el que no analiza bien la información puede tomar decisiones que lejos de favorecer su candidatura y posibilidades de ganar les puede generar lo contrario. Con base en la encuesta de LPG Datos que se dio a conocer la semana pasada, en lo personal extraigo las siguientes conclusiones: 1) Es una foto del inicio de la carrera y no es una foto de la meta. Por lo tanto es un punto de partida y no se puede sacar conclusiones definitivas sobre el resultado que se tendrá en febrero próximo. 2) Habrá segunda vuelta porque al haber tres contendientes fuertes, dos tendrán al menos 50 % de los votos totales y el tercero no podrá alcanzar la mayoría simple. 3) La foto de este momento indica que la segunda vuelta sería entre GANA y ARENA. 4) ARENA tiene 30.1 % de simpatizantes, FMLN 15.3 % y GANA 13.5 %. En cuanto a imágenes positivas tienen: ARENA 39.2 %, GANA 37.9 % y FMLN 23.8 %. Sobre la popularidad de los tres principales contendientes la encuesta nos indica que Nayib Bukele ha caído -18 % (de 71.2 % a 58.7 %) entre mayo de 2016 y agosto de 2018; mientras que Carlos Calleja ha subido 102.5 % (de 23.3 % a 47.2 %) y; Hugo Martínez ha caído -7.5% (de 26.8 % a 24.8 %) todos en el mismo período de tiempo.

Hay que recordar que a pesar de que la mayoría de encuestados indican que lo que más los influye al votar es el candidato (31.4 %), que la ideología (12.2 %) y el partido político (9.9 %) tienen una menor influencia, pero en la realidad se vota por la bandera del partido político y no por rostros. De ahí que el peso de marcas como las de ARENA y el FMLN siguen siendo muy importantes, son más fuertes que las de los partidos más pequeños y a la hora de la elección tienen una influencia muy relevante en la decisión del electorado.

Además de los elementos cuantitativos que expresan las encuestas también hay elementos cualitativos que hay que tomar en cuenta: La estructura territorial que tienen los partidos miembros de la coalición ARENA, PCN, PDC, DS son muy relevantes ya que gobiernan cerca de 170 municipalidades, 11 cabeceras departamentales y vive en esos municipios cerca del 75 % de la población total del país. El FMLN gobierna en tan solo dos cabeceras departamentales y sobre el 18 % de la población. De ahí que GANA gobierna sobre dos cabeceras departamentales y cerca del 5 % de la población nacional. No hay que despreciar el hecho que el FMLN tiene el control del Ejecutivo y de los empleados públicos desperdigados en todo el territorio, además de una estructura partidaria amplia a nivel nacional. GANA no tiene una estructura territorial nacional y funciona alrededor de los diputados que tienen una "concesión" en el departamento que representan.

En resumen, los números actuales reflejan la opinión del 49 % de la población que está expresando sus preferencias y esperaríamos que votara cerca del 60 % de la población en la primera vuelta, por lo que eso podría influir en el resultado final. Además la campaña comenzará el 3 de octubre, será entonces que se movilizarán las estructuras partidarias a nivel nacional de los partidos mayoritarios y eso podría llevar a un cambio paulatino en los meses venideros para llegar el 3 de febrero a la definición de los finalistas que competirán en la segunda vuelta y mi apuesta es que será entre ARENA y FMLN. La segunda vuelta presentará escenarios como los que vimos en 2009 y 2014, en el que si ARENA logra conectar con la sociedad civil podría ganar las elecciones. Todo está por verse y será una competencia muy estresante para los contendientes y para todos los que queremos un cambio positivo en el país.