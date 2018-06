La fuerza de las alianzas

ARENA, FMLN y PCN tienen convocadas asambleas extraordinarias para acordar coaliciones. Por primera vez en elecciones presidenciales después de los Acuerdos de Paz, ARENA abre la posibilidad de ir en coalición. De hecho, lo más probable es que el compañero de fórmula de Carlos Calleja venga del aliado electoral. Esta podría ser la primera vez que ARENA rompa la tradición de participar solo con su bandera (la última vez, en 2004, logró que sus aliados no presentaran candidato presidencial).

El FMLN está en las mismas condiciones. Es decir, que debería negociarse con un aliado para completar la fórmula de Hugo Martínez o convocar a una elección específicamente para eso en las filas efemelenistas. Desde su primera participación electoral, en 1994, el Frente ha hecho coaliciones, por lo tanto, no son nada raro en el partido de izquierda.

El PCN no ha elegido candidato presidencial, así que tiene pendiente esa votación primaria. Ya en el pasado, en las presidenciales, ha participado en coaliciones (como Unidad, junto con PDC y GANA, para llevar como candidato a Antonio Saca), como en alianzas (en donde, en 2004, junto a PDC y FDR dejaron de presentar candidato presidencial para apoyar al candidato de ARENA de ese momento, Rodrigo Ávila). Los dos escenarios están presentes en la convención extraordinaria que realizarán hoy e incluso un tercero, el de competir con candidato propio (si así lo deciden las bases).

GANA no ha definido candidato presidencial o si hará coalición o alianza. Además de estas dos posibilidades está la opción de no presentar candidato y salir a apoyar a uno en participar (ya sea ARENA o del FMLN u otra opción), o dejar en libertad a sus bases para que voten por su preferido. Se ha conocido que dentro del partido naranja hay un bando que busca respaldar al candidato de ARENA, pero hay otros que se ven seducidos por la candidatura de Nayib Bukele.

A propósito, Cambio Democrático (CD, un tradicional aliado del FMLN) ha confirmado el anuncio de Bukele de que tendrán una “alianza” de cara a las elecciones del próximo año. CD no ha hecho primarias y tendría que incluir a Bukele si este se afilia y compite por la candidatura. El exalcalde de la capital convenientemente no figura entre los fundadores de Nuevas Ideas (NI) y tampoco firmó los libros para inscribirlo en el TSE, a sabiendas que si estaba inscrito en este partido no podría competir por otro, como parece que sí hará con CD.

Ahora bien, solo se ha definido que habrá “alianza”, en tanto que NI no ha sido registrado como partido, por haber presentado hace poco la petición ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual debe cumplir con requisitos de ley y plazos. Si a NI no le alcanza el tiempo, se quedará como alianza con CD, es decir, Bukele será el candidato de CD (después de una votación de la militancia). Si es inscrito, puede inscribir la coalición. Y aquí hay dos opciones: bandera única (con diseño nuevo, como la fue Unidad de Tony Saca, o con las banderas de los dos –o los participantes que sean–) o con banderas separadas.