La gira mágica

La gira de Félix Ulloa por Europa no ha sido solo espacial, sino también temporal. El vicepresidente nunca nos había dado material tan estimulante; lo cierto es que nunca había tenido tanto protagonismo para no decir que es la primera vez que se le ve y oye de verdad.

El silencio y la ausencia han caracterizado su papel como "número dos" de Bukele. Desde el principio, Ulloa solo ha sido un nombre útil para llenar un hueco administrativo, porque se necesitaba un vicepresidente, pero del que Bukele hubiera con gusto prescindido si hubiera revelado de inmediato a todo el mundo su autoritarismo. Luego se le encargó la reforma de la Constitución; un papel central, enclaustrado en la sombra y el secreto. Una actividad en las bambalinas, entre silencios y misterios, que le ha permitido jugar con la ambigüedad sobre sus verdaderas posiciones y actividades.

La ambigüedad, la ilusión y hasta la mentira, las fronteras entre las tres son a veces tenues, y Ulloa lo ha mostrado en su gira por Europa. Todo ha parecido una representación cómica con un personaje, un mensajero y explorador al revés (aquí el vicepresidente), enviado para informar sobre lo que ocurre en remotas y desconocidas comarcas y que finalmente cuenta todo lo contrario a la realidad. O mejor aún, es como si el Atlántico se hubiera vuelto a transformar en el inmenso hoyo que se tragaba, siglos atrás, las fuerzas y los recuerdos de los pobres diablos que lo atravesaban, y que en contraparte estimulaba al máximo la imaginación. Ahí terminaron de inventarse las bestias y los monstruos, los gigantes de la Patagonia, El Dorado, ahí se construyeron esos relatos que los europeos contaban al regresar a su continente. Eso es lo que ha experimentado y nos ha propuesto Félix Ulloa, un viaje del siglo XVI y una comedia, olvidándose que estamos en el siglo XXI y que, esta vez, hay público.

Por una parte, lo que ha hecho el vicepresidente es hacer como si los europeos no pudieran tener acceso a una información más directa (y verdadera en este caso) sobre lo que ocurre en El Salvador. Ha tenido la audacia y el descaro de afirmar, por ejemplo, en una entrevista con la Cadena Deutsche Welle (DW) que el descontento de la población, las marchas y protestas contra varias medidas de Bukele, como la implementación del bitcóin o la destitución de los jueces, "son leyendas urbanas"; pues quiere cambiar "la narrativa que corresponde a la realidad de El Salvador".

Cambiar de narrativa es precisamente lo que hace por otra parte, en otra entrevista (con Europa Press), donde habla esta vez como si fueran los salvadoreños los que no pudieran leer lo que dice allende el Atlántico. Dice esto, muy interesante, sobre la despenalización del aborto: "Yo propuse que esto cambiara, [...] pero no avanza porque los sectores conservadores son muy poderosos, sobre todo la Iglesia Católica". Y: "somos una vergüenza en ese campo". Con El País, se refiere a Bukele como "este niño": "no saben si es de derechas o de izquierdas, es lo que les pasa con este niño". Queda por saber si asumirá esas palabras en El Salvador.

Mientras tanto, ¿afirmará en su próxima intervención que el autoritarismo, la corrupción, las desapariciones y el alza inédita de las muertes por covid-19 en el país son obra de la Siguanaba?