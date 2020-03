La globalización ha venido a ponernos en creciente y dramática evidencia lo frágil y vulnerable que es la condición humana

Como siempre ocurre en el curso de la evolución de la humanidad a lo largo del tiempo, lo establecido se va desactivando de manera casi inadvertida y lo nuevo se manifiesta como si fuera algo no esperable. Eso tenía antes una secuencia que parecía desconectada en la geografía global, porque se vivía un mundo fragmentado en casi todos los sentidos; pero el fenómeno globalizador ha venido a revolucionar a fondo los ejercicios de convivencia universal, sin dar avisos previos ni habilitar de antemano fórmulas de manejo comprensivo de la actualidad vigente. Esto nos ha puesto a todos frente a un desafío práctico que no tiene precedentes ni en la más próxima ni en la más distante actualidad, con todos los desconciertos y ansiedades que son de esperar una vez que tal realidad se va haciendo vivencia cotidiana.

Como nunca antes, en las circunstancias actuales no estábamos ni siquiera elementalmente preparados para asumir los retos de una modernidad que viene con todo y que no parece detenerse ante nada. Esto ni los más sagaces e imaginativos expertos en previsiones lo anticiparon con la debida precisión, y por eso no es de extrañar que estemos universalmente inmersos en esta incertidumbre que se va manifestando con una diversidad envolvente que circula por doquier, como si fuera una invasión de imágenes en revuelo incontrolable. Los seres humanos, y muy en particular los que habitan el llamado Primer Mundo, están enfrentándose hoy a la inseguridad global, que ya no respeta ningún tipo de fronteras artificiales: y por eso es, en primer lugar, que las situaciones de agobiante peligro toman una dimensión desconocida que nos pone a todos en angustioso vilo.

El ejemplo más inmediato de todo ello está en la presencia del coronavirus, que para más elocuencia alarmante ha tomado posición inicial en países desarrollados. Antes, una epidemia como esta era "cosa de marginados"; ahora es amenaza centralizada que se expande con voluntad global. Y de inmediato habría que caer en cuenta de que estamos en otro escenario, que por consiguiente no puede ser visualizado ni mucho menos atendido con criterios de obsolescencia excluyente. Se trata, sin duda, no sólo de un nuevo escenario sino sobre todo de una nueva época, en la que hay que activar con la debida urgencia los métodos de gestión y los procedimientos de atención que se hacen insoslayablemente necesarios.

Lo que se halla cada día más en claro es que nadie, absolutamente nadie, en cualquier zona o latitud, está preparado para encarar una crisis como la que anda en estos momentos sobre el mapamundi, con impulsos expansivos verdaderamente alarmantes. Hay en ello una novedad que nos pone a todos, absolutamente a todos, ante una responsabilidad de magnitud superior; y esa novedad lo es principalmente porque nadie parece atinar a dar respuestas inmediatas a lo que pasa. Esta pandemia se abrió paso sin decir agua va, como si fuera un mecanismo de extorsión global que estaba esperando turno, sin partir de voluntades humanas pero sí de negligencias y de despistes sistematizados a lo largo del tiempo.

En todas las épocas, y más específicamente en la época actual, lo que se hace indispensable sin ningún tipo de evasiva valedera es tener siempre en vigencia una agenda de gestión que se fundamente en la disciplina y que responda a la responsabilidad. Ese es el principal aporte que debería dejarnos toda esta experiencia convulsa y desafiante que se nos ha venido encima sin señales anticipatorias directas. Como dice la sabiduría popular, "no hay mal que por bien no venga", y tomarlo así es lo que más conviene en todos los sentidos. Pero eso sí: para que el mal derive en bien hay que trabajar en serio las señales recibidas.

Esta no es la única pandemia que padecemos, aunque se manifieste con una inusitada vocación agobiante, y con la muerte de por medio. Otra pandemia de gran poder opresivo es la inseguridad que tiene tantos orígenes y que asoma su rostro ofensivo cada vez que puede.

Hay, pues, una enorme tarea por hacer para que este mundo cada vez más abierto se vuelva realmente vivible y convivible en el justo sentido de ambos términos. Todas las tareas pendientes despiertan al mismo tiempo, y eso nos mantiene en vigilia angustiosa.

Pero el hecho de que las cosas sean hoy así debe ser recibido como un signo de renovación en marcha. Era mucho más grave mantenerse en la inercia de lo viejo conocido. Que todos los falsos refugios se difuminen. La libertad es incómoda pero fértil, y ahí está la clave.