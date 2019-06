La gran problemática nacional está hoy sobre el tapete y hay que dedicarse a tratarla y a resolverla con la eficacia debida

El pasado 3 de febrero fue la fecha en que la ciudadanía electora decidió quiénes asumirían la conducción del país en el quinquenio 2019-2024: fue un momento que se concentró en las urnas; el recién pasado 1 de junio fue la fecha en que los elegidos el 3 de febrero tomaron formal y solemnemente posesión de sus cargos; y ahora está abierta la proliferación de fechas que se irán sucediendo a lo largo de la gestión que se ha iniciado, y que de manera acumulativa mostrarán los frutos y los efectos del trabajo que se realice, y que será lo que realmente importa. En otras palabras, hemos pasado ya, cronológicamente hablando, al plano de la realidad en funciones, donde es posible medir y valorar lo que se hace, con qué propósitos se impulsa y, sobre todo, cuáles son los resultados visibles, sensibles y comprobables de la labor en sus diversas expresiones y modalidades ejecutivas.

En su discurso de toma de posesión, el Presidente Bukele usó algunas imágenes descriptivas del fenómeno real en nuestro país. Así, para el caso, comparó a El Salvador con un niño enfermo, que requiere todo el cuidado de su familia, que somos todos los salvadoreños, y para cuya recuperación habrá que aplicar algunas medicinas amargas, que causarán sufrimientos tanto al enfermo como a su familia. Se puede inducir de tal imagen que la tarea correctiva y restaurativa será difícil y sacrificada, porque los males por reparar están bien arraigados en el ambiente.

Pero, desde luego, y en la línea de la imagen utilizada, hay que decir enseguida que para que se pueda dar un tratamiento preciso y reparador es indispensable contar con dos elementos de base: el diagnóstico actualizado y la estrategia de curación que efectivamente sea funcional y así conduzca a los saneamientos correspondientes. Y a tener a la mano esos dos componentes vitales habría que dedicarse desde este mismo momento, porque el tiempo disponible ya empezó a correr. Quisiéramos ver, pues, que desde este mismo día, que es el segundo día hábil del nuevo Gobierno, se toman las decisiones concretas para ordenar el diagnóstico y para preparar sin ningún género de demora la agenda de trabajo con las medidas indicadas, aun aquéllas que podrían ser más amargas y dolorosas.

Como sabemos, por reiteración que ya tiene características de vértigo, los grandes problemas que nuestro país ha venido cargando sin solución y de manera cada vez más imposibilitante siguen ahí, y nada se va a resolver a cuentagotas ni habrá posibilidad de pasar al área de las redefiniciones correctivas si no hay una política nacional que lleve la dirección del esfuerzo. Eso significa que para que la medicina funcione tiene que atacar todos los males desde sus respectivos orígenes, conforme a sus variadas características y en función de las soluciones sustentadas y sostenibles.

La Administración que va entrando no tiene tiempo disponible para gastarlo en ningún tipo de merodeo: su misión es empezar a escribir una "nueva historia", como dijo el Presidente en su alocución inaugural, pero especificando de inmediato que no se trata de una nueva historia de características narrativas sino de contenidos dimensionables en el tiempo. Lo que puede funcionar de veras no es un torrente de hechos etiquetables en la cotidianidad, sino un replanteamiento integral de los mecanismos institucionales a partir de un plan nacional que tenga a la vez sustancia vigente y proyectividad visionaria.