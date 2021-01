La guerra del presidente Bukele contra los Acuerdos de Paz II

El ¿por qué?

El año pasado el gobierno se negó a celebrar el tradicional aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz; en los últimos meses les ha declarado guerra verbal.

El comportamiento del Ejecutivo obliga a preguntarnos: ¿por qué arremete contra estos Acuerdos que son uno de los escasos hechos históricos logrados con la participación de prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad y de la comunidad internacional? ¿Acaso el gobernante ignora nuestra historia? ¿Por qué repetidamente, como alcalde del FMLN, los aprobaba y defendía? ¿Será un caso de amnesia?

La única explicación plausible para esta radical y reiterada condena es que considera que el éxito de su gobierno necesita destruirlos; los Acuerdos son una guía y exigencia para dar importantes pasos en la construcción de la institucionalidad democrática y esto es lo que precisamente el presidente trata de destruir, porque considera solo puede gobernar si concentra bajo su mando los tres Órganos Fundamentales: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que le garanticen gobernar perpetuamente sin sometimiento a control alguno. En otras palabras: volver al viejo modelo de gobierno militar autoritario de la 5 década.

Para el actual presidente, las leyes y las instituciones son obstáculos que si no se ponen a su servicio las debe eliminar; no exige de los funcionarios que cumplan con la Constitución, y sean honrados, capaces y eficaces, sino leales a su persona y respalden sus actos. Nos lo está demostrando al hacer de la política del odio y el miedo contra las instituciones y personas que no puede dominar, sus víctimas son muchas: Sala de lo Constitucional, Procuraduría de Derechos Humanos, Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas, empresarios, Jueces, alcaldías y opositores, son algunos ejemplos y lo implementa con sus discursos y un ejército de manipuladores de las redes sociales y maestros en la mentira.

Los regímenes militares del pasado hicieron de la represión violenta el instrumento principal de dominación; el actual gobierno recurre a la propaganda y la saturación de mentiras, insultos y ataques en las redes sociales; sin embargo, la historia nos enseña que la propaganda tiene limitaciones para dominar el pueblo y que los regímenes neo-populistas, al igual que los militares, ineludiblemente terminan quitándose la fachada democrática y se vuelven por la represión para mantenerse en el poder como Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela lo han demostrado.

La respuesta

El gobierno actual ha tenido dos eventos con mayor repercusión política: la ocupación de la Asamblea el 9 de febrero y sus condenas a los Acuerdos de Paz: ambas han sido un claro fracaso para el gobernante; pero con la diferencia que el 9 de febrero la pobre presencia del pueblo y lo ausencia de los diputados lo obligaron a rezar a su Dios para salir del entuerto, mientras que la respuesta al ataque gubernamental a los Acuerdos de Paz ha sido una masiva condena del pueblo, frente a la Catedral, rechazando a los que pretenden robarle su historia y su libertad.

El presidente Bukele pretende mandar al olvido los Acuerdos de Paz, la respuesta del pueblo fue: resucitarlos, defendiéndolos y exigiendo su pleno cumplimiento; en el cumpleaños 31 de los Acuerdos, frente al silencio del Ejecutivo respondió con la más grande concentración popular de las 3 últimas décadas y esto a pesar de la pandemia; por el contrario, la convocada por el actual gobernante y su corte el 9 de febrero, con apoyo de decenas de buses y obligatoria asistencia de los empleados públicos, ni siquiera llegó a un tercio de la concurrencia en el acto ciudadano, en la Plaza Libertad, el domingo, por convocatoria de los veteranos de la guerra.

A lo anterior debe añadirse una lluvia de pronunciamientos públicos, como pocas veces hemos visto, todos ellos condenando al presidente, defendiendo el papel histórico de los Acuerdos de Paz y exigiendo su respeto; los firmantes claramente expresando su convicción de defender la Democracia, por encima de las diferencias de religión, orientación política, estatus social y económico; por otra parte las reacciones internacionales, tanto en los medios de comunicación como por parte de gobiernos y organizaciones, se hizo presente reafirmando la validez y vitalidad de los Acuerdos. Destaca el manifiesto de los salvadoreños residentes en Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Alemania, Inglaterra y Australia.

Todo esto nos llena con la esperanza que los salvadoreños nos estamos encontrando, por encima de la política de odio del gobierno.