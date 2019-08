¿Sí que hay día para todo, vea?

Solo en julio celebramos el día del chiste, del reggae, del archivista, del pescador, del químico, del farmacéutico, del beso, del rock, del panadero, del médico, del emoji, de la hamaca, del periodista, del estudiante, de las alitas de pollo, del tigre y del perro. ¡Lotería!

Sale perro: Cuando los educados nos agachamos a recoger la caca del chucho me pregunto ¿quién manda? Los de 4 patas, obvio. Han mandado por los siglos de los siglos, como lo demuestran los huesos de ahuacatero, a la par de los de su patrón Pipil, en Joya de Cerén ¡hace 1,500 años!

Quien manda, también lo evidencian tanta pintura del siglo 18, como la de Friedrich der Große, rey de Prusia, sumiso ante sus galgos italianos, junto a los cuales descansa en paz.

Dicen que no siempre fue así. Los equinos servían al hombre antes de la locomotora, los felinos antes de la fumigación, y los caninos antes de que disminuyera la población de los lobos.

Hablando de lobos, ¿cómo se llama la mezcla entre chucho y lobo? ¡Correcto! Pastor alemán, raza favorita de los setenta. "Mucho pelo botan", informa con asco la lorita Pepita.

Ahora, los favoritos son los French Bulldog y los Pug pues no botan pelo y, si les escondemos las orejas, son los que más parecen bebé Gerber; algo muy valorado, pues vivimos en una era en la que la humanización de las mascotas está en pleno boom. Rex, Lassie y Sombra ahora se llaman Benji, Tobías y Sofía.

Los economistas dicen que el instinto animal se activa cuando el ingreso del hogar llega a $5k anuales, una creciente tajada de las familias mundiales. En esta era, nuestras mascotas ya no duermen en el patio, roncan en nuestra cama; ya no comen sobras, consumen una variedad de purinas (hasta del Keto diet hay); ya no tienen un solo collar, tienen 6, múltiples juguetes y hasta capa para lluvia.

Además de los que venden purina, se están haciendo los bigotes los veterinarios; muchos ahora ofrecen salones de belleza full service, donde dejan a esa princesita bella el día de su cumpleaños.

La humanización de las bestias también favorece a pastelerías para el Sapo Verde del chucho; a la multiplicación de cuentas de Facebook e Instagram con belleza de fotos; al último grito de la moda canina y felina, y a hoteles para los que no tienen con quien dejar a sus hijos cuando viajan.

Qué bueno que en Asia la humanización del can también está pegando. Como resultado, Max está pasando de la olla con cebolla, al sofá con mom & dad. En Corea del Sur, un perro tiene pasmado al presidente Moon, quien ha declarado cárcel para los carniceros caninos.

Los que nunca han sentido el amor de una mascota critican que la humanización de las mismas se ha pasado la raya; "¡cómo es posible, habiendo tanta hambre!, ¡cómo se les ocurre dejarlos entrar al banco!

Puede que tengan razón, pero entrega y amor incondicional despierta entrega y amor incondicional. De acuerdo, no es necesaria la purina para estómagos sensibles, "que coma grama el chucho", ordena la lorita, pero, el mundo fuese mejor, si existiera más amor para los animales.

Un minuto de silencio para el campo de concentración que acaban de cerrar en la Modelo. Nayib, ten piedad para que los animales del zoo encuentren bienestar. Investiguen a fondo y, al igual que Mr. Moon, declaren cárcel para los culpables, debiendo encabezar la lista el presidente prófugo, no importa que ahora sea Nica, y tanta otra mano peluda que prefirieron alivianar su bienestar, que a los animales cuidar. Estaremos atentos.

Estaremos atentos también a los días que celebraremos este mes de agosto. Empezamos con pie derecho, feliz Día del Divino Salvador del Mundo. ¿A trabajar mañana? Lo siento, yo hasta el lunes 12. El mundo también fuese mejor si gozáramos de más vacaciones.