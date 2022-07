La imagen y actitud del líder innovador

La difícil situación global requiere mucha innovación, por lo tanto, conviene reinventar la forma de realizar negocios a través de crear un ambiente organizacional innovador que permita dar nuevas respuestas a viejos retos. Para esto comparto las 4 pautas descritas por el profesor Gautam Mukunda, de la Escuela de Negocios de Harvard, en su libro: "Indispensable: When Leaders Really Matter (Indispensable: Cuando los Líderes Realmente Importan), para fomentar un estilo de liderazgo descubridor y transformador, adecuado para enfrentar los retos actuales. Los completo, según mi experiencia, con algunas recomendaciones para asumirlas y proyectarlas mejor en el propio branding personal y corporativo. (Fuente: https://blogs.upn.edu.pe/carreras-para-adultos-que-trabajan/2018/05/11/gautam-mukunda-y-la-importancia-de-incentivar-el-liderazgo-disruptivo/)

1. Promoción de incentivos. En vista que son los líderes quienes promueven (o no) ambientes cómodos en las empresas para que la gente exprese libremente sus opiniones originales o disruptivas, propiciando con ellas los cambios, se ha de tener la firme convicción de promover culturas en las que quienes mandan equipos talentosos sean evaluados, no solo por resultados económicos, sino también por las ideas que hayan propuesto. El líder construye un buen branding o imagen personal innovador cuando tiene claro cuál será el legado o huella que dejará para mejorar la calidad de vida en su entorno. Por lo tanto, se vuelve esencial que el talante e imagen del líder "comuniquen" que está en disposición de tomar riesgos (y su responsabilidad final) y celebrar los logros con su gente (sin robarse los méritos de nadie). Con su presencia, el líder ha de saber proyectar inclusión de las diferencias, aceptándolas como riqueza, creando entornos educativos que ayuden a desarrollarse y crecer, en especial con el aprendizaje a través de cometer errores. Si puede conectar a su gente una imagen confiable, entonces le seguirán con el corazón.

2. Retroalimentación. Mediante ella es posible evaluar cómo se relaciona el trabajo con las metas profesionales y personales. Es clave que las cabezas de equipos desarrollen la escucha activa para conocer lo que inspira a la gente, de donde podrían obtener hasta un 80 % de buenos resultados. La imagen y estilo ha de ser, por tanto, la de un mentor, que forme el carácter de su gente y no solo le traslade información de sus cualidades y fallos, brindándole además herramientas para que se forme el hábito de estudiar para tener criterio propio. Y, por otro lado, el líder ha de aprender a cultivar una amistad sincera con los colaboradores, pues solamente quien se siente valorado y apreciado puede querer libremente dar la mejor versión de sí mismo.

3. Afecto hacia los líderes. Se sabe que los colaboradores se vinculan laboral y afectivamente con aquellos jefes que los inspiran y se convierten en ejemplos a seguir. Para formar líderes hay que empezar por tener directores de equipo que sean respetados por razones que vayan más allá de las órdenes que dan. Para mí, esto significa estar convencidos de que mandar es una manera de servir a los demás desde un puesto de poder y autoridad.

El Dr. Juan A. Selles, filósofo, explica: "En la persona dar es superior a recibir. Mandar es ofrecer y dar a otros de sí mismos... Por tanto, mandar es servir a los otros. Si el fin del directivo es servir, el de la empresa también lo es. Si la empresa produce dinero, este debe ponerse al servicio del bien común, como los productos que produce. Estos serán mejores en la medida en que faciliten más el bien común de los ciudadanos. De manera que lo primario, lo más importante es el servicio... El servicio es una actitud efusiva, que tiene una gran influencia en el modo en que se busca y se aprecia el beneficio. No se deben hacer cosas que beneficien a la empresa pero que son perjudiciales socialmente..." (Documento: "Nueve puntos centrales que el directivo debe tener en cuenta, según Leonardo Polo", Dr. J. F. Selles, U. de Navarra, España, http://www.leonardopolo.net/docs/MP42-B.pdf).

4. No es cierto aquello de "divide y vencerás". Antes asumía que el sostenimiento del poder implicaba generar grupos contrarios. Este no es un ambiente propicio para formar líderes innovadores, ya que la gente creativa requiere un semillero diferente, proactivo y orientado a actuar en forma colaborativa, teniendo claro que su trabajo tiene sentido de misión, tanto personal como corporativa. Significa, que quien manda honre la iniciativa de dar sin esperar recibir, para luego preparar honestamente el camino del "te doy y me das" inherente a la creación de equipos con corazón generoso o "tribus". Involucra que quien lidera sea capaz de hacer sentir bien a cada persona, porque permite la posibilidad de desplegar con libertad la riqueza de cada uno, sin comparaciones que generen envidias.