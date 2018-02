La importancia de elegir a los diputados

El 4 de marzo no puede ser una fecha que pase desapercibida, es muy importante votar; primeramente aclarar que la Asamblea Legislativa es el órgano más importante del Estado, es donde se deciden asuntos importantes para el bien de la democracia. El Ejecutivo no puede hacer nada sin el aval de los diputados. Se observa que es un engranaje y, para que funcione el Estado, los tres órganos deben llevar un consenso por el bien de la democracia.

¿Por qué es importante la elección de los diputados? Analizan y crean leyes; sin embargo, lo más sano para la democracia salvadoreña es que haya un balance entre las fuerzas políticas y, no me refiero a una polarización partidaria. Es conveniente que tengamos diputados de diferentes pensamientos. El Salvador no podrá seguir un rumbo correcto si continúa la discordia entre diputados. Se ha visto querellas entre ARENA y el FMLN; al final, es el pueblo el que sufre las consecuencias.

Los diputados elegirán a funcionarios de segundo grado, entre ellos: presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Desde ese punto, es de analizar la premisa de votar. Quizá, antes no nos enterábamos de la importancia que tienen los magistrados de la CSJ. Los diputados tienen la potestad de elegir también a los presidentes del Consejo Nacional de la Judicatura, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y la Corte de Cuentas de la República, etcétera.

La importancia radica también en ejercer la autoridad como le compete. No puede un Gobierno tener todo el poder, eso no es sano para la democracia. Cada órgano del Estado debe tener independencia. En el caso venezolano se observa cómo se atropella de parte del presidente Maduro a la Asamblea Constituyente.

Cada comisión en la Asamblea Legislativa reúne a personas conocedoras del tema y discuten todos los pormenores que conllevan la aprobación de leyes. Será el presidente de la República el que vete o apruebe una ley.

No puede El Salvador avanzar hacia una democracia sólida, si el pueblo continúa con una apatía hacia la clase política. No tenemos una democracia sólida y para poder consolidarla se necesita de diputados honestos. Demostremos a ellos mismos –los parlamentarios– que deseamos cambios para mejorar. ¿Ya lo analizó? Vote por el candidato que tenga mejores propuestas. El ciudadano tiene el derecho y el deber de emitir el sufragio.