La importancia del control interno en las empresas -continuación

Empresarios, colegas y estudiantes me han solicitado continuar hablando de este apasionante, controversial y extenso tema sobre el control interno, el cual a gritos se necesita en todas las empresas, sean estas personas naturales, jurídicas o gobierno; no asignar recursos para su implementación pudiera llevarnos a perder mucho más en términos económicos y si por otro lado en el caso del Gobierno ya se cuenta con un ente regulador cuya vocación es el control y una partida de gastos para estos propósitos, debemos exigir que cumpla con la misión para la cual fue creada.Las auditorías internas o externas verifican a posteriori las operaciones que se suceden día a día, con el objetivo de no interferir y hacer más expedita sus actividades.

Sin embargo, al encontrar alguna desviación, ya el daño está hecho. Para tratar de minimizar fraudes, ambas auditorías deben de coordinarse, a fin de agregar valor y mejorar los controles de una organización. Se debe reforzar también la auditoria interna, con personal idóneo y recursos económicos, dependiendo de qué tan dinámica sea la empresa con políticas y programas definidos en aquellos rubros más sensibles, es decir, donde pueda suceder un evento de fraude.

En mis 40 años de laborar en muchas empresas me he dado cuenta de la evolución que han tenido los controles internos, pasando de actividades manuales a programas de controles informáticos, los cuales son mucho más seguros; sin embargo, existe otro riesgo mayor, los háker que mediante un link penetran y violan estos controles internos y son capaces de robar información de usuarios, teniendo las empresas que cambiar los "password" de una manera frecuente; todo esto debe ser una actividad en marcha y encargar a personal especializado para que realice esta labor.

La vulnerabilidad de las cuentas es igual en todas ellas, de esto hablé en mi artículo anterior sobre algunas cuentas de caja y bancos, las desviaciones que se suceden y también un poco de los inventarios donde existe tentación de colusión, es decir, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para cometer un ilícito.

En una empresa donde los pedidos de aduana llegaban directamente a la bodega de la empresa, el bodeguero y el transportista se ponían de acuerdo para hacer fraude. El bodeguero firmaba de recibido el ingreso de la mercadería de forma ficticia y el transportista se los llevaba de regreso; dándonos cuenta del faltante, que fue de grandes proporciones, hasta el final de año, cuando se realizó el inventario general para propósitos impositivos. Naturalmente después de este evento, rodaron cabezas, se embargaron bienes, etc.

La empresa perdió mucho dinero por el valor de los bienes y pago de impuestos, ya que este tipo de faltantes, no es deducible del impuesto sobre la renta. Atacamos esta práctica de fraude mediante estratificar por importancia, el valor del inventario, tomando en cuenta también su rotación y mediante un cronograma de tomas físicas de inventarios realizados a diario, semanal o mensual, resultados que se comparaban con los registros contables de inventarios y se establecían diferencias; todo lo anterior, servía para dos cosas, detectar faltantes y disuadir a que se cometieran más fraudes.

Como pueden apreciar, esto es algo que por no asignar recursos y confiar en demasía en las personas, nos sucedió lo anterior con resultados desastrosos. Me contaba un empresario que ha centralizado muchas actividades y solo con su firma pueden, entre otras cosas, pagar con cheques, comprar repuestos, gasolina, materiales, etcétera, y que ha perdido mucho dinero por la confianza que damos al personal, quienes aprovechándose de ese afecto, le presentan documentos para su firma en el momento en que estaba más ocupado, no enterándose de lo que firmaba.

Se debe crear una unidad de Auditoria Interna fuerte con gente capaz, diligente que sepa del tema de control interno y sus informes deben llegar al más alto nivel de la empresa, debiéndose atender de inmediato, no dejar dichos informes para después, ya que en ellos señalan desviaciones que tenemos que corregir.

También debemos empoderarlos de autoridad para solicitar información y fijar plazos para que el personal señalado atienda estas desviaciones con prontitud. [email protected] mx.