La importancia estratégica de los puestos fronterizos

A menudo nos referimos a los puestos fronterizos simplemente como "la frontera", o minimizamos todas las actividades de control que allí se realizan para denominarlo únicamente como "la aduana", cuando en realidad un puesto fronterizo es más que una forma de delimitación del territorio nacional, donde no solo ejerce control una única institución.

Los puestos fronterizos cumplen con funciones que son críticas para los países. En la región, los puestos fronterizos fueron pensados en su momento como puntos de control para la seguridad nacional, para mantener el control en contra de posibles invasiones; seguramente por eso es que están ubicados en lugares de acceso restringido y en medio de accidentes geográficos complicados.

El problema de esto es que, en la actualidad, los puestos fronterizos deben cumplir una función comercial importante, una función de recaudación y una función de seguridad nacional, ya no de tipo militar, pero sí de índole sanitaria para la protección de la salud animal, vegetal y la de los ciudadanos. Al estar los puestos fronterizos en lugares de difícil acceso, se obstaculiza el paso de los medios de transporte de carga y de turismo, algo que comercialmente resta competitividad al comercio.

En Centroamérica, cerca del 90 % del comercio se realiza a través de los puestos fronterizos terrestres y en específico por aquellos que se encuentran en el denominado "Corredor del Pacífico", cuya extensión es de 3,200 km y va desde Puebla, en México, hasta Panamá, pasando por 6 puestos fronterizos clave de los países que conforman el Subsistema de Integración Económica Centroamericana. Uno de los más transitados e importantes es El Amatillo, en El Salvador.

Para tener una idea, estudios han determinado que en promedio en este puesto fronterizo, en el período 2015-2018, se atendieron alrededor de 80,700 medios de transporte que iniciaban y finalizaban operaciones de tránsito internacional hacia y desde Costa Rica únicamente.

En el caso de El Salvador, el 85 % del total de nuestras exportaciones sale vía terrestre y si restamos las importaciones de petróleo que entran por el Puerto de Acajutla, también un porcentaje similar de nuestras importaciones entran por esta misma vía. Estos porcentajes tan altos dejan de manifiesto la importancia estratégica de los puestos fronterizos terrestres. Hay que aprovechar la existencia de datos para poder formular políticas que dinamicen el comercio a través de ellos.

Los puestos fronterizos no son únicamente infraestructura, sino también procesos, es necesario realizar la transición entre control extremo, como lo ha sido en el pasado, a procedimientos ágiles, sencillos, con una visión moderna de facilitación y no de recaudación. Para ello, es mandatorio que se invierta en tecnología que permita agilizar la tramitología a través de gestión de riesgo inteligente, sistemas no intrusivos de revisión y servicios informáticos para la verificación de cumplimiento de requisitos de forma anticipada. En El Salvador se han realizado los esfuerzos necesarios, a través de la asistencia de cooperantes internacionales, para poder realizar, poco a poco, esta transición.

Estamos viviendo una etapa dura a nivel mundial, estamos a las puertas de vivir una de las mayores crisis económicas de los últimos años, acompañados de una enfermedad que no tiene cura aparente en el corto plazo. En nuestra realidad actual, los puestos fronterizos pueden ser catalizadores de la economía, agilizando el tránsito de las mercancías que exportamos e importamos, facilitando el tránsito de medios de transporte con insumos médicos, permitiendo el paso de personas de manera segura. Tener puestos fronterizos modernos y ágiles puede significar también la incorporación de las pymes salvadoreñas al mercado internacional, generando con esto desarrollo y fuentes de trabajo.