La improvisación es cara y peligrosa

Los estados de emergencia que se han vivido desde 2020 en el mundo les han permitido a los gobiernos improvisar y ha pasado desapercibido el hecho de que no tengan un plan de gobierno, ni apuestas claras a futuro. El temor que generó la pandemia permitió a los gobiernos sobre endeudados del mundo obtener más préstamos, pero una vez que la situación más caótica terminó, está obligando a los diferentes gobiernos a implementar planes para poner en orden sus finanzas.

La recuperación económica que se vivió en 2021, producto del rebote después de la fuerte caída de 2020, ocasionó problemas de abastecimiento de materias primas, escasez de contenedores, de barcos y dada la alta demanda del consumo reprimido en 2020, ocasionó una fuerte alza en los precios tanto de materias primas como de productos terminados. Esta situación llevó en diciembre de 2021, a la Reserva Federal de Estados Unidos, a cambiar su discurso sobre que se vivía un fenómeno temporal de incrementos de precios y aceptó que la inflación nos iba a acompañar durante el primer semestre de 2022.

La situación mundial se vio empeorada a partir de la invasión de Rusia a Ucrania del 24 de febrero. La guerra ha ocasionado que se rompan cadenas de abastecimiento de productos como el gas natural, el petróleo; alimentos como el trigo y el maíz; los diferentes metales como el cobre, oro, níquel. La Reserva Federal tuvo que reconsiderar su opción de subir la tasa de interés en 0.5 % y decidió subir en 0.25 % la tasa de interés de referencia de los FED Funds. En marzo la Reserva Federal ha aceptado que la inflación seguirá siendo alta en todo 2022 y bajará hasta en 2023 a niveles del 2 %.

El desgaste financiero de los diferentes gobiernos por los programas de ayuda económica (estímulo fiscal) que implementaron con la pandemia los tiene ahora con una capacidad muy limitada para poder actuar ante la crisis alimenticia que se avecina.

En el caso de El Salvador, las decisiones de adoptar el bitcóin como moneda de curso legal; no negociar con el FMI un acuerdo para obtener financiamiento para apoyo presupuestario; anunciar la decisión de financiarse con bonos denominados en bitcóin (bonos volcán); deteriorar innecesariamente la relación con Estados Unidos y la Unión Europea; no apoyar a casi 140 países que condenaron la invasión de Rusia a Ucrania, con lo que implícitamente se apoyó a Rusia; todas estas decisiones han llevado al gobierno de El Salvador a un aislamiento internacional, que de continuar por ese camino, le cerrará totalmente el acceso a financiamiento internacional para cubrir el déficit fiscal y con ello se le van a limitar mucho las posibilidades de poder implementar medidas que requieran préstamos, para enfrentar la nueva crisis mundial que nos está golpeando.

La improvisación es una mala consejera porque si no se analiza la situación actual adecuadamente se pueden tomar medidas que desgasten innecesariamente a las finanzas públicas y eso le va a imposibilitar actuar de la manera más efectiva posible. Las medidas temporales con una duración de un año, de tres meses y de 13 días demuestran que el gobierno no tiene claro que esta crisis apenas está comenzando y que es probable que dure más de un año. Lo anterior lo digo porque la forma como se está implementando el subsidio al gas y reducir el IVA a las gasolinas por dos semanas muestran improvisación, desesperación y una falta de visión de mediano plazo. Han abierto una caja de Pandora con la diferenciación del IVA que no la ha dimensionado el gobierno, tanto en cuanto a que podrían surgir otros sectores que pidan que se les reduzca o elimine el IVA, como por el impacto que eso puede tener en la recaudación de impuestos, en un momento que la recaudación va a tender a crecer menos por la reducción del crecimiento económico que se está viviendo.

Es momento de abrir canales de diálogo con la sociedad y con los países amigos que siempre han estado para apoyarnos. La apuesta por Rusia es equivocada. Hay que llegar a un acuerdo con el FMI porque solo con estos apoyos vamos a salir adelante. La alternativa a estas opciones es autodestructiva.