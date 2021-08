La inflación es la gran amenaza

La inflación, es decir el aumento generalizado de precios, se ha convertido en una gran preocupación en el mundo y en El Salvador hay peligros adicionales que apuntan a que los precios subirán aún más. En Estados Unidos la inflación llegó a 5.4 % en junio y julio y en El Salvador la inflación alcanzó 3.4 % en julio.

La inflación tiene una relación bastante directa con las tasas de interés ya que en la medida que los precios suben las tasas de interés tienden a subir también, ya que de esta manera compensan la pérdida de poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Existen las tasas de interés nominales y las reales. Las nominales son las que nos ponen en un certificado a plazo o la que nos indica el banco al otorgarnos un préstamo. Las tasas de interés reales son aquellas tasas de interés nominales a las que les se les resta la tasa de inflación. Por ejemplo, si la tasa de interés nominal es de 4 % y la inflación es de 5 %, la tasa de interés real es de -1 %.

Lo que todo ahorrante busca es que el poder adquisitivo del dinero se mantenga en el tiempo y que los intereses que gane le permitan compensar esa pérdida de valor y que le quede una ganancia por no utilizar ese dinero. Es por ello que en Estados Unidos hay una discusión bastante grande sobre la posibilidad de que la Reserva Federal incremente las tasas de interés en un futuro cercano.

Las tasas de interés son un mecanismo que utilizan los bancos centrales para incentivar o desincentivar que las personas y empresas tomen más o menos créditos y que con ello se incentive la inversión para que la economía crezca más cuando está creciendo poco o para reducir la tasa de crecimiento de la economía cuando esta está creciendo a una tasa muy elevada (a eso se le llama recalentamiento de la economía) porque la consecuencia de ese crecimiento demasiado elevado es que la inflación también sube fuertemente.

En lo que va del año ha habido una elevación de los precios de las materias primas y productos terminados a nivel internacional, producto de la fuerte demanda que ha generado la reactivación de las economías y el estímulo tan grande que se ha dado en países como Estados Unidos imprimiendo dinero y regalándoselo a los ciudadanos. Este exceso de dinero en el mundo le ha dado una mayor capacidad de compra a los ciudadanos y ante una oferta que tarda en reaccionar los precios suben. Otro elemento que está influyendo en los precios es la escasez y encarecimiento de fletes marítimos de contenedores provenientes de China y de otros países. Los fletes que hace un año costaban $2,800 por contenedor hoy superan los $20,000.

En el caso salvadoreño estamos siendo afectados por ese fenómeno mundial de incremento de precios de materias primas tales como petróleo, metales y alimentos, pero además hemos entrado en este agosto en una espiral de aumento de precios producto del aumento de costos que ha provocado el aumento de 20 % en el salario mínimo. En septiembre es posible que se den incrementos de precios adicionales producto de la incertidumbre que está ocasionando la volatilidad del precio del bitcóin y de toda la especulación que provoca la falta de información sobre la entrada en vigor de la ley bitcóin.

Tanto los factores internacionales que incrementan los costos y por ende los precios sobre los que no tenemos ningún control como las medidas económicas que está implementando el gobierno de manera inconsulta que también incrementan los costos y con ello los precios, son ambos factores que repercuten en la pérdida de poder adquisitivo de la población. Hay que recordar que los precios suben tanto para quienes obtuvieron un incremento de salarios como para quienes no tienen empleo o cuyos salarios no han subido.

En conclusión, la situación mundial es suficientemente compleja como para que el gobierno incremente la incertidumbre con sus decisiones. Lo que se necesita son medidas económicas que den estabilidad y que permitan que tanto los empresarios como los ciudadanos podamos tener una visión de futuro que podamos compartir con el gobierno.