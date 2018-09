La institucionalidad democrática a prueba

Soy un convencido de que "las instituciones importan", pues los países con una institucionalidad democrática fuerte tienen mejor calidad de vida, menos pobreza y cuentan con mayores oportunidades de crecimiento. Es por ello que una sociedad civil cada vez más presente ha venido insistiendo en ello y exigiendo a los entes públicos que cumplan con su quehacer respetando la Constitución y las leyes.

Distintas investigaciones serias han señalado que uno de los problemas que ha tenido el país es que en términos generales las instituciones han sido débiles y que muchas de ellas han olvidado que deben actuar en razón del interés público. Sin embargo, no todo ha sido negativo, pues en los últimos años se han visto algunos avances, como en la anterior Sala de lo Constitucional y actualmente en la Fiscalía General de la República (FGR), en donde se ha advertido que si a los entes de control llegan las personas correctas se tienen resultados positivos, debiendo aclararse que esto no implica que algunas actuaciones puedan no compartirse.

La institucionalidad democrática está en un momento crítico y a prueba, pues podemos entrar en un claro retroceso si no se hacen bien las cosas de parte de la Asamblea Legislativa, tanto para elegir pronto a los nuevos 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 4 de los cuales integrarán la Sala de lo Constitucional, y que a la fecha ya tenemos casi 70 días sin dicha Sala; así como para elegir al fiscal general de la República, pues el período del actual termina en enero próximo. La mala noticia es que así como van las cosas, si no hay una enmienda en el proceder de la Asamblea, podemos estar frente a un resultado adverso.

En el caso de la elección de magistrados de la CSJ, hay un entrampamiento irresponsable de parte de la Asamblea Legislativa y existe opacidad, pues la deliberación no ha sido pública, la Comisión Política no ha adoptado ningún baremo, y tampoco ha usado como referencia los preparados por la sociedad civil. La acefalía en la Sala de lo Constitucional ha puesto al Estado en una situación crítica, en la que no solo han sido afectados los ciudadanos que han presentado más de 140 demandas, o los casi 900 procesos detenidos, sino que también los más de 6 millones de salvadoreños que estamos desprotegidos frente a cualquier vulneración de nuestros derechos constitucionales.

En lo que respecta a la elección del titular de la FGR, el proceso debe iniciar al menos 60 días antes de que termine el periodo del actual, por lo que empezará a más tardar el próximo 6 de noviembre. Debe haber mucha transparencia y mecanismos que aseguren la idoneidad. Ojalá que no se junte con la elección de los magistrados, pues no faltarían las tentaciones de armar un "combo legislativo", lo cual sería repudiable.

La sociedad civil ha estado observando cuidadosamente el proceso de elección de magistrados y seguramente lo hará también con el del titular de la FGR. Es necesario que los diputados presten atención al clamor ciudadano, que está exigiendo transparencia, criterios de idoneidad, independencia y honestidad. Si esto se logra, la institucionalidad habrá superado la prueba, caso contrario podría haber un retroceso indeseable.