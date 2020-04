La integración de iniciativas es clave para poder entrar en fase de verdadera recuperación económica y social

Las urgencias y los estragos que va trayendo consigo la pandemia del coronavirus están impulsando de manera coactiva las voluntades nacionales hacia espacios de entendimiento que hasta hace algunos días daban la impresión de ser inabordables por los acumulados rechazos entre fuerzas y entre organizaciones, especialmente en lo político y en lo ideológico. Y aquí sí podemos aplicar, ya en el plano de los hechos que toman forma en el escenario de la realidad nacional, aquella expresión aleccionadora a lo que nos hemos referido en análisis anteriores sobre esta crisis de características tan propias del momento coyuntural que se vive: no hay mal que por bien no venga. Resulta muy sintomático y aleccionador de manera inequívoca que sea dicha crisis, que ha puesto en jaque a todo el mundo, como una invasión global sin precedentes, la que esté abriendo rutas de racionalidad que permanecían tapiadas por los prejuicios y las resistencias.

En días muy recientes, el Gobierno y la Empresa Privada dieron a conocer de manera conjunta un amplio y ambicioso Plan destinado a apoyar y potenciar a los sectores económicos más golpeados por la crisis, con lo cual además, y en forma muy relevante, se le aplican importantes alivios y estímulos a sectores poblacionales que están sufriendo al máximo los efectos del presente estado de cosas. Las cúpulas empresariales involucradas en este esfuerzo de largo alcance en alianza con entidades del más alto nivel gubernamental están dando, en primer término, un ejemplo de gran significación que debe ser ejemplarizante para todos. Esto debe ser visto y tomado como un recordatorio concreto de lo que los salvadoreños tenemos que asumir como responsabilidad histórica insoslayable: entendernos para lo constructivo y animarnos en todo momento para tomar dicho entendimiento como regla suprema de nuestro ejercicio de salvadoreñidad.

Este Plan dado a conocer puede y tiene que representar mucho más que una propuesta de carácter coyuntural, por más urgente que sea atender a fondo lo que representa la coyuntura. Aquí lo que está en juego es nuestra viabilidad como sistema de vida, con todos los componentes de este.

En el Plan de Reactivación anunciado hay cuestiones de alta sensibilidad, como son dos fideicomisos, uno de $140 millones para la micro, pequeña y mediana empresa, y otro de $360 millones para el otorgamiento de créditos, y además un fondo de $100 millones para empresarios del sector informal. Y a eso se suman $500 millones destinados a revitalizar el agro, lo cual puede significar la creación de 1 millón de empleos. Como dijo el Presidente de la ANEP: "Hemos buscado medidas creativas de cómo inyectarle liquidez a la economía nacional. No es un plan perfecto, no es una solución mágica, no es un dinero regalado, pero es una medida creativa para encontrar una solución a esta crisis". Y ojalá que así funcione. La cuestión esencial del financiamiento debe ser tratada con estricta responsabilidad, porque el endeudamiento público está ya en sus límites.

A partir de una iniciativa como esta, lo que nos compete a todos es sumar esfuerzos para que nuestro sistema pueda preservarse en todo sentido, haciendo valer las lecciones de la crisis para que el país pueda no sólo mantenerse a flote sino que gane nuevas energías modernizadoras de esta experiencia tan crucial en tantos sentidos. El Plan se ha dado a conocer, y ahora viene, como siempre, la comprobación de su eficacia en el terreno. Y ahí la responsabilidad es compartida.

El sector público y el sector privado tienen que ir siempre de la mano en los múltiples desafíos y tareas del desarrollo. Y eso hay que hacerlo valer en toda circunstancia, tanto dentro de la normalidad como en momentos de crisis.