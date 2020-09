La interpelación del ministro y la ley. Segunda parte

Si algo se puede sacar en claro de la interpelación del ministro de Defensa sobre los hechos del 9 de febrero fue su constante evasión de su responsabilidad, esto lo traté en el artículo anterior; sin embargo, en sus respuestas afirmó claramente:

a) Que estuvo presente en el lugar de los hechos del 9 de febrero.

b) Que la responsabilidad de la masiva presencia de miembros de las Fuerzas Armadas recae en su subordinado inmediato, el jefe del Estado Mayor Presidencial.

Ambas aseveraciones nos permiten contrastarlas con las leyes que rigen a la institución armada, especialmente con Ley Orgánica, la cual es su máxima legislación, después de la Constitución, y me centraré en dos artículos.

El artículo 32 trata LAS OBLIGACIONES DEL MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL, específicamente el numeral i dice: "Fiscalizar los actos y resoluciones de las autoridades de la Fuerza Armada a fin de que estos se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y doctrinarias en vigencia, así como a la política de defensa nacional formulada por el Presidente de la República".

Si como ciudadano, al asumir el cargo había jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, como ministro tiene el mandato explícito de fiscalizar todos los "actos" de las autoridades de la Fuerza Armada desde su comandante en jefe hasta el último oficial, uno de ellos es el jefe del Estado Mayor Presidencial y el señor ministro estaba presenciando la clara violación a la Constitución cuando el presidente Bukele estaba usurpando las funciones del presidente del Órgano Legislativo. No importaba si su presencia era como mero acompañante o como turista, su calidad de ministro lo obligaba a fiscalizar lo que su comandante en jefe hacía y lo que menos pudo haber hecho es denunciar esa grave violación a la Constitución de la República. Decir, como lo hizo en la interpelación, no tener responsabilidad en el "acto político del presidente" solo puede entenderse si el ministro desconoce sus obligaciones legales o si trataba de evadir el reconocimiento de su culpabilidad.

El artículo 25 como el siguiente claramente establecen la cadena de mando en la Fuerza Armada; el primero dice: "Todo militar está sometido disciplinariamente a un supervisor jerárquico y responde ante éste en el cumplimiento de los deberes que le competen y órdenes que no transgredan disposiciones legales o reglamentarias vigentes" y el artículo 26 lo explicita cuando establece: "Todo miembro de la Fuerza Armada está obligado a respetar el conducto regular que consiste en la cadena de mando que deben seguir las directivas, órdenes, o instrucciones emanadas desde su superior hasta el último escalón de la organización". Estos dos artículos se vuelven claramente incriminatorios para el ministro, pues la cadena de mando en este caso fue rota, ya que efectivos de las Fuerzas Armadas estuvieron involucrados no solo en el acto de la usurpación sino en todo el procedimiento que culminó en ese acto y si tomamos en serio la respuesta del ministro diciendo que no tenía nada que ver con el "acto político del presidente" una de dos: o él, en su carácter de superior del jefe del Estado Mayor Presidencial, le había dado las instrucciones para "procedimiento mayor de seguridad " o si no la había dado, su subordinado las inventó, en ambos casos el ministro es responsable, pues si él las dio tiene que responder por ellas o declarar que su superior, el presidente, se lo había ordenado lo cual lo hace culpable y además delata al presidente, pero si ninguno de los dos lo ordenó también son responsables ya que, de acuerdo con la doctrina de la cadena de mando, el jefe es responsable si su subordinado comete actos ilegales por su propia cuenta y el superior no los investiga y castiga al violador, lo cual no han hecho.

Creo que al pueblo salvadoreño le hubiera gustado que los diputados se preparen mejor para cumplir su papel en la interpelación, pues fuera de tres diputados, el nivel de investigación mostrado por el pleno creo que fue deplorable.