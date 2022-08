La "jugada maestra" no ha surtido ningún efecto excepto el propagandístico

La decisión de salir al mercado a comprar los bonos de deuda soberana que vencerán en 2023 fue reivindicada por el aparato de propaganda oficial como "otra genialidad" del presidente. Sin embargo, la estrategia no ha cumplido con el efecto deseado e incluso en los últimos días el riesgo país subió un poco más de cuatro puntos. El Salvador es el segundo país latinoamericano más proclive a no cumplir con sus obligaciones financieras, solamente detrás de Venezuela.

Al anunciar con bombo y platillo que saldría al mercado a recomprar los bonos de deuda de próximo vencimiento, el gobierno consiguió disipar a cortísimo plazo las dudas de los tenedores acerca de si respetaría sus obligaciones del año venidero, pero al mismo tiempo, le metió más presión a los bonos de largo plazo.

Es inevitable: si para recomprar un pedazo de los empréstitos, el régimen tendrá que echar mano entre otros recursos de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, es lógico que los acreedores se pregunten a qué escenario se enfrentará El Salvador antes del final del quinquenio de Bukele. Y entienden que la reticencia de la administración ante las recetas que le han recomendado entre otros el Fondo Monetario Internacional es insidiosa y sin visos de reflexión.

¿Sostenibilidad fiscal de largo plazo? Poco probable. ¿Reducción del gasto y política de austeridad? En lo absoluto. ¿Ajuste y paquete impositivo? El adn populista del gobierno le inhibe de recorrer ese camino, especialmente con unas elecciones a la vuelta de año y medio.

El símbolo más claro de la falta de voluntad política para menguar un poco el trance nacional en materia económica es la tozudez con la Ley Bitcóin. Que el presidente ya no haga publicidad de esa criptomoneda de modo descarado, que haya dejado de utilizar su cuenta de redes sociales como un call center de la billetera digital y que ya no pretenda dar clases de economía pese a no ser un experto tampoco en esa materia no hace ninguna diferencia.

El Fondo señaló en varias oportunidades que más que la circulación de la criptomoneda el problema era que la ley la hiciera de curso legal y aceptación obligatoria. Que esa decisión implicara graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad financiera y la protección del consumidor o que pudiera ocasionar pasivos fiscales contingentes no le importó al gobierno. Qué beneficios obtuvo la nación con ese capricho es todavía un misterio.

Que ante las recomendaciones, datos, previsiones y afectación derivados del estatus del bitcóin en El Salvador, el régimen insista en la vigencia de la Ley Bitcóin es otro enigma. Para los ciudadanos mejor informados, es otra entre la lista de preocupaciones acerca de la economía y la salud financiera del Estado; para la gran mayoría, es un asunto desconectado del disparado efecto inflacionario que cada familia sufre quincena con quincena y mes con mes.

Pero para los organismos financieros internacionales, no es ni misterio ni enigma. Sea lo que sea, saben que mientras Bukele y su camarilla se aferren a esa ley, a El Salvador no hay ni que abrirle la puerta para hablar de financiamiento.

Por todo ello es paradójico que el régimen se regocije diciendo que comprará deuda; para la economía nacional, nada hay más caro en la coyuntura que las decisiones del gabinete económico.