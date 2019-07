La jungla política (I)

El escenario. En varias ocasiones hemos sostenido que con las elecciones legislativas y municipales de 2018 y las presidenciales de 2019, El Salvador entró en otra etapa en su desarrollo político. Claramente, este nuevo escenario está marcado por la ruptura del bipartidismo que campeó durante los últimos treinta años, aunque algunos entendidos sostienen que esa figura es solo relativa, por la existencia de otras fuerzas que, por las razones que sea, siempre tuvieron una no despreciable cuota de poder. Las elecciones de segundo grado son un testimonio de ello, como lo es también la impunidad observada en sonados casos de corrupción, sin duda también favorecida por el apoyo, aunque sea subterráneo, de esos pequeños satélites.

Tampoco los resultados de dichos eventos significan necesariamente la desaparición de los partidos involucrados, aunque los eventos que se han venido observando después de la derrota (masacre, dirían algunos) de que fueron víctimas parecen indicar que ambos la tienen cuesta arriba. Para quienes no tenemos ninguna militancia partidaria, pero que sí nos mantenemos atentos al desarrollo político (democrático) del país, no pasa desapercibida la escasa o nula visión estratégica de ARENA y del FMLN, donde sus añejas dirigencias están reivindicando su incapacidad rayana para responder con pragmatismo al signo de los tiempos.

En el caso de este último, es inocultable el camino escabroso que tuvo que transitar el señor Ortiz para erigirse como nuevo secretario general. Aun así –aparte de los pecadillos que se le atribuyen– todo indica que la vieja guardia lo mantendrá maniatado en su supuesto objetivo general de lavarle la cara a su partido para hacerlo más potable en las elecciones legislativas y municipales de 2021. Tarea, por cierto, nada fácil, porque, además, el actual gobierno no desaprovecha la más mínima oportunidad para sacarle los trapos al sol por la corrupción y, en general, por el ruinoso estado en que dejaron al país las dos administraciones que le precedieron.

Invitar a las bases para que la ciudadanía los vea como "buena gente", como lo ha sugerido don Óscar, no deja de ser una broma de mal gusto, especialmente viniendo de una persona que algunos la ven como poseedora de una de las mentes más lúcidas y moderadas del partido. O acaso, actitudes como, esta solo son una forma sutil de enviar un mensaje sobre el peso que arrastrará, con una vieja guardia que todavía se mantiene aferrada a las consignas del desacreditado socialismo del siglo XXI.

ARENA, por su lado –que no puede eludir la cuota de responsabilidad que le corresponde en la caótica situación que vive el país–, parece relativamente más despistado y enredado que el que por mucho tiempo fue su principal adversario. Ventilar públicamente las desavenencias que han hecho del partido un ente totalmente desacreditado oscurecen cada día más el escenario político poco diáfano que observa la mayoría. Insultos van, insultos vienen, sin reparar en el mayor desprestigio en que están cayendo. Si este fuera el único partido de oposición, su comportamiento se podría asimilar a lo que Oppenheimer considera que está pasando con la veintena de precandidatos que en el Partido Demócrata están compitiendo por la candidatura a la primera magistratura en EUA. Este reconocido escritor y periodista argentino ha dicho algo como lo siguiente: mientras estos se hacen pedazos entre ellos, el actual inquilino de la Casa Blanca se muere de risa.

Del comportamiento de la novatada del partido, lo mejor sería no hablar. Pero no se puede dejar de pensar, por una parte, en la supuesta responsabilidad que en ello tiene la actitud bastante miope de sus dirigentes y, por otra, la emergencia de nuevas fuerzas partidarias que les pueden hacer mella. Además, no deben obviarse las credenciales de astucia política y otras habilidades que se le atribuyen al actual gobernante, quien no disimula su prisa por ver los resultados de la próxima elección de diputados y concejos municipales.