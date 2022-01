La justicia puede rebajarse a ser extensión del choque político

Desde mayo, mucho se ha escrito y opinado acerca de la independencia judicial en El Salvador, la necesidad de recuperar alguna autonomía para el órgano judicial y lo pernicioso que sería el funcionamiento de un ministerio público basado más en consideraciones políticas que técnicas.

Esa contaminación de una esfera por la otra es un problema de viejo cuño del ordenamiento jurídico criollo, y sus consecuencias han sido tan graves contra el Estado de derecho y la conquista de algún estadio democrático que los Acuerdos de Paz incluyeron una reforma profunda en este sentido como uno de sus principales ejes. Tenía completo sentido pues solamente una judicatura competente, imparcial e independiente puede garantizar la protección de los derechos humanos, la asignatura en la cual el Estado salvadoreño falló de modo tan crudo y sistemático como para forzar al conflicto armado.

Pero es que la concepción misma de la República frente a las ideas absolutistas que azotaron América Latina durante la formación misma de las diferentes identidades nacionales tiene que ver con la idea de la independencia del juez como expresión operativa de un Estado constitucional. En términos estrictamente políticos y prácticos, el único modo de dotar a los ciudadanos de un patrimonio jurídico nuevo versus los regímenes monárquicos era ilustrar la separación de poderes, antes concentrados en un soberano o en un tirano, a través del criterio de un juzgador que no podía ser presionado por el viejo orden ni por sus remanentes aristocráticos.

Y en esa construcción teórica podemos continuar durante largos párrafos, estableciendo que así como la pretensión de jueces independientes tiene que ver con la conceptualización del poder judicial como parte integral del Estado, así la emanación de soberanía de parte del pueblo y ya no de una sola persona se cristaliza precisamente en la idea de un juez que sólo obedece al imperio de la ley, herramienta de la voluntad general.

A la base de estos esfuerzos y de la disciplina que el Estado debe exhibir en la protección de esas garantías yace, históricamente, la voluntad democrática del gobierno de turno. Y así como incluso una democracia incipiente puede sorprender con el cometido humanista y garantista de los derechos de sus ciudadanos de sus políticas, así otras de viejo cuño pueden retroceder de modo oprobioso como lo demostraron los Estados Unidos de América hace un año, durante el asalto al Capitolio.

Una de las máximas expresiones del autoritarismo es que los hábitos y manierismos del gobernante y de su facción se trasladen a la gestión pública hasta sustituir lo que debería ser el adn operativo del aparato de gobierno con discurso, omisiones y vicios. Cuando esa extensión anómala de quienes detentan temporalmente el poder toca a la administración de justicia y a la persecución del delito, la República corre auténtico peligro.

Signo inequívoco de esa enfermedad que puede matar por desnaturalización al órgano judicial es que un juez sea castigado, degradado o censurado por fallar en uno u otro sentido ya sea admitiendo o no la apertura de causa, desestimando o no la investigación fiscal por fuerza probatoria, o pronunciándose en sentidos que no coinciden con lo que convendría a grupos de poder relacionados o directamente enquistados en la esfera política. Y la inercia de los últimos meses empuja en esa dirección, de manera preocupante.

Si se confirma que la pretensión del oficialismo es trasladar los shows de las comisiones legislativas, ricos en histrionismo pero raquíticos jurídicamente, a los tribunales del país, días oscuros esperan a la nación: su aspiración de justicia independiente se irá al garete y con ella, acto seguido, el orden constitucional y la democracia.