La lectura en los tiempos del corona

Extraña época. Estamos viviendo momentos singulares, sumamente novelescos en muchos aspectos. Varias obras literarias toman un nuevo sentido, o una nueva dimensión, al ofrecer luces que iluminan nuestra vida cotidiana. En sus célebres "Pensées", Blaise Pascal escribió esta frase con la fría exactitud que le era propia: "La desgracia del hombre se debe a que no sabe permanecer tranquilo en su habitación". Estoy convencido desde hace mucho tiempo de que esa reflexión es muy justa, y cantidad de gente, millones de personas se dan o se darán pronto cuenta de ello. La frase se inscribe dentro de reflexiones más amplias que atraviesan toda la obra de Pascal, sobre la necesidad que tiene el ser humano de divertirse, en el sentido etimológico de la palabra, es decir, desviarse de nuestra condición, de ser mortal, que aparece con estruendo y toda claridad cuando nos aburrimos. Por eso nos divertimos, para pensar en otra cosa. Y es difícil hacerlo dentro de una habitación, o encerrado en una casa, no importa lo grande que sea. No es porque sea imposible, es solo una cuestión de esa fuerza todopoderosa omnipresente en la obra de Proust: la costumbre. No son los enfermos que tienen que guardar cama que dirán lo contrario. Hay entonces que acostumbrarse y encontrar cómo divertirse.

Hemos visto en redes sociales escenas de italianos cantando, jugando o bailando en ventanas y balcones opuestos. Momentos inéditos, fraternos, solidarios y novelescos que hacen pensar en episodios que podrían encontrarse a la vuelta de una página de Jean Giono o Gabriel García Márquez. Se debe aprovechar la reclusión para leer. Compren libros, todos los que quieran, y lean a Giono que propuso una ficción sobre la diversión de Pascal: "Un rey sin diversión". O para ir acercándonos a nuestra realidad de pandemia, "El húsar en el tejado". O "El amor en los tiempos del cólera" de García Márquez. Últimamente, "La peste de Camus" se ha convertido en un best seller en Europa, sobre todo en Francia. En las mejores ventas de libros en México, están "Cien años de soledad" de Gabo, "Tiempos recios" de Vargas Llosa, "El llano en llamas" de Rulfo. Leamos o volvamos a leer del primero, "Crónica de una muerte anunciada". Del segundo, "La ciudad y los perros", "Conversación en La Catedral", "La casa verde". Y "Pedro Páramo" del tercero. Leamos a Masferrer, Roque Dalton, Menen Desleal, Castellanos Moya, Jorge Galán. Para divertirse.

También puede tratarse de eso la literatura, de diversión. Eso era sin duda para García Márquez, él que le tenía tanto miedo a la muerte, que la encontraba espantosa y terriblemente injusta. La muerte, omnipresente en sus obras, al centro de la vida y a veces de fuerzas contrarias, de enfermedades opuestas. Por un lado el amor, por el otro, el cólera. Y se nota por dónde prefiere irse su corazón; "El amor en los tiempos del cólera" habla más del amor que del cólera. Variaciones sobre el amor, o colores del amor: "amores de cama", "amores solitarios", "amores callejeros", "amores secretos". Vayan a aventurarse en ese universo, o vuelvan a visitarlo para asistir a la última y famosa declaración del doctor Juvenal Urbino a la elegante Fermina Daza: "Solo Dios sabe cuánto te quise". Para aprobar o no la frase del padre del joven escribano romántico Florentino Ariza: "Lo único que me duele de morir es que no sea de amor". Lean, y quizás, por qué no, también se enamoren. De un personaje, de un libro, o de un autor.