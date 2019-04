La ley de la selva

A pesar de un conjunto de normas existentes en el país, la aplicación de estas normas o leyes es por veces inexistente, por veces injusta y por veces muy clientelista.

El funcionamiento social se asemeja más al mundo de la selva que a un mundo civilizado. Una prepotencia de los más fuertes política y económicamente. Con un acceso y reparto de agua para consumo humano muy exclusivo y dependiente de la ubicación de las viviendas. Con un acceso al agua natural para desarrollar actividades económicas y productivas por veces ilimitado, irresponsable, insostenible y que no considera la protección y conservación a largo plazo del recurso hídrico. Con una "justicia" procesal con mano de acero y desprovista de piedad y compasión para los más desfavorecidos. Y otra "justicia" procesal con guante de seda (cuando esta no se ha desvanecido por acto de magia), muy piadosa y compasiva para los más privilegiados. Con un comportamiento vehicular desordenado, carente de reglas y sanciones, que obliga a invadir las calles de hileras de concreto o "sapos" (que reducen la circulación hacia las rutas alternas y obligan a un desplazamiento de redondel a redondel cada día más denso y desordenado), donde reina el "sálvese quien pueda" y la ley del más fuerte. Con una inseguridad y violencia que violentan los derechos humanos a la libertad, a la vida, a la integridad física, a la seguridad personal. Con una corrupción que inhibe la eficiencia y eficacia del Estado y no garantiza el desarrollo humano sostenible de los salvadoreños. Con una injusticia social que no logra revertirse y sigue siendo una deuda histórica dado que las oportunidades laborales decentes son escasas, que los sistemas públicos de educación y de salud son deficientes (solo el 10 % de la niñez que inicia la primaria termina estudios universitarios), que más del tercio de la población sufre de pobreza multidimensional y que la gran mayoría de los salvadoreños sufren de exclusión. Con una justicia fiscal que no reduce la desigualdad creciente, favorece la evasión y la elusión y beneficia a los más fuertes.

Iván Morales, director de Oxfam El Salvador, afirmó en 2015: "La desigualdad no es algo inevitable, sino el resultado de políticas equivocadas que se pueden y deben revertir. La desigualdad extrema supone un freno a la prosperidad de la mayor parte de las y los habitantes del planeta, genera sociedades duales y más violentas y deja sin oportunidades a millones de personas con menos ingresos". Y también: "El sistema fiscal de El Salvador es notablemente injusto, porque pone la carga en los hombros de quienes menos tienen y en las clases medias, pero no en quienes tienen más. Esto impide que se financien políticas públicas que beneficien a todos y todas, en especial a las personas más vulnerables. Es imprescindible cambiar las reglas para asegurar que todas las personas contribuyan en su justa medida al bien común".

La consecución de la justicia representa una necesidad para poder vivir en un mundo civilizado y en paz. No habrá paz sin justicia. No habrá civilización sin justicia. Es de apartarse de la ley de la selva y del círculo vicioso en el cual nos encontramos y contribuir todos a la consecución de la justicia en el país.