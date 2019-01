Dios siempre estuvo interesado en establecer una relación de amor con todos los seres humanos. De ahí que se reveló por medio de su Palabra, por la naturaleza y por Jesucristo. Pero además, puso una ley en el corazón de todos, confirmando con ello que no hace acepción de personas y desea que todos podamos conocerle y amarle.

A esta ley se le conoce como ley universal, y a ella se refiere el rey Salomón cuando escribe: "...y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin" (Ec.3.11).

A diferencia de la ley ceremonial que recibió Israel, la cual era sombra o figura de la obra de Cristo, la ley universal opera desde nuestro interior. Es decir, no requiere del cumplimiento de rituales o ceremonias externas para ejercitarse. Con ello no se niega el valor que tienen algunas ceremonias para las diferentes creencias.

Fue a esta ley a la que hizo referencia Jesús, y se evidencia perfectamente con el abordaje que hace sobre el adulterio. A diferencia de la ley ceremonial que condena el acto externo, Jesús se enfoca en la intención del corazón: "Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón" (Mat.5.28). De ahí que Jesús insistió mucho en que la maldad brota de nuestro interior: "No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre" (Mat.15.11).

Por su parte, Pablo relaciona esta ley con nuestra conciencia, la cual nos da certeza si lo que hacemos está en armonía con Dios o no: "Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos" (Rom.2.14).

Esta ley no es contraria a las otras formas de revelación. Por medio de ella también podemos conocer y amar realmente a Dios, no por temor o por la esperanza de recibir algo, sino por la toma de conciencia que Dios es nuestro bien supremo, y por lo tanto, conocerle y amarle es nuestro máximo propósito en esta Tierra.

Si se ejerce de buena voluntad y a plena conciencia, esta ley nos permite vivir con espíritu libre de condenación, para de esa forma alcanzar una pureza interior sostenible. Además, esa voz interior nos puede ayudar a eliminar el espíritu variante y alterado que muchas veces aparece en nuestras vidas.

Con esta ley puesta en cada corazón, Dios no solo confirma que ama toda su creación y no hace acepción de personas, sino que desea que todos podamos participar de su Reino, el cual fue puesto a disposición de todos por Jesucristo.

Asimismo, con esta ley Dios nos compromete a todos, pues nadie puede excusarse argumentando haber carecido de revelación para conocerle y amarle.

Por nuestra parte, que en este nuevo año 2019 podamos abrir y disponer nuestros corazones para recibir de su gracia, para de esa forma, establecer una sólida y eterna relación de amor con Dios, por medio de Jesús.