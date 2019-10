La lucha contra todas las formas del crimen debe hacerse siempre de manera clara, responsable y dentro del marco legal

El gran avance de las fuerzas delincuenciales que se ha visto y padecido en nuestro país en el curso de la posguerra, y muy en particular durante los años más recientes, viene generando una serie de distorsiones que ponen al sistema de vida nacional en riesgo constante y creciente de crisis cada vez mayores. Es claro sin ningún género de duda que la criminalidad ha logrado posicionarse en el ambiente de múltiples maneras, y eso ha sido producto en gran medida de la inhabilidad y de la ineficiencia de la gestión institucional, que no ha sabido ponerse a la altura de los retos históricos propios de la dinámica evolutiva actual. El crimen, por su parte, cada vez más organizado, no sólo gana espacios en el terreno sino que impulsa estrategias de penetración que calan a fondo en el ambiente.

Este pernicioso despliegue tan depredador de la normalidad nacional y tan nocivo para la cotidianidad de la gente ha hecho que desde los más diversos espacios ciudadanos se hayan venido levantando reclamos cada vez más apremiantes para que se activen mecanismos que reviertan una situación que tiene al país con el agua al cuello; y las tentaciones políticas de presentar salidas artificiosas que parezcan eficaces no se han hecho esperar. En esa línea se dieron las tristemente famosas negociaciones entre autoridades de los Gobiernos anteriores y grupos pandilleriles para bajar los índices de homicidios a cambio de ventajas para los delincuentes organizados. A ese respecto, autoridades del más alto nivel en la Administración actual han asegurado que eso no se dará más; y es de esperar que dicho ofrecimiento se cumpla sin evasivas.

Más allá de cualquier punto de vista originado por lineamientos políticos o por posiciones estratégicas coyunturales, lo que verdaderamente importa es garantizar que el imperio de la ley se mantenga incólume y que la seguridad nacional se imponga sobre cualquier otro argumento de la naturaleza que sea. El destape progresivo de las malsanas negociaciones entre funcionarios y pandilleros en los períodos gubernamentales anteriores, especialmente el que transcurrió entre 2009 y 2014, debe servir para evitar de manera definitiva que prácticas tan perversas se repitan, en beneficio de la legalidad, de la seguridad y de la estabilidad en el real sentido de dichos términos.

Pero evitar tales procederes impropios e ilegítimos, si bien es esencial para la salud del sistema, no es suficiente para asegurar que se vayan revirtiendo y previniendo cuanto antes las distorsiones generadas por el accionar del crimen. Habría que generar de inmediato un Plan Nacional integral de lucha contra todas las formas de criminalidad, y muy en especial la criminalidad organizada, que es sin duda la que más estragos ha creado y continúa creando en el país. La Administración gubernamental actual ha manifestado, desde un inicio, que aplicará una política destinada a erradicar todas las expresiones del crimen, y la ciudadanía espera que tal planteamiento llegue a ser realidad en todo sentido.

El Ministro de la Defensa Nacional ha manifestado de forma explícita que toda lucha contra la criminalidad debe darse dentro de los marcos éticos que están en la base del sistema, y eso debe ser una garantía de efectividad sin desvíos oscuros.

El país tiene que dirigirse hacia formas de convivencia plenamente apegadas a la legalidad, ya que si desde las esferas públicas se contribuye a quebrantar el sistema los salvadoreños iremos cayendo cada vez más en la inviabilidad histórica.

El momento, pues, es crucial desde cualquier ángulo que se le enfoque, y por eso la interacción entre la institucionalidad y la ciudadanía es más decisiva que nunca. Movámonos todos en esa línea para posibilitar un auténtico progreso.