La majestuosa sencillez de la felicidad

"Qué cosa tan extraña es el hombre, nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere", señala un famoso proverbio que nos describe magistralmente la tragedia humana al desperdiciar el preciado don de la vida manteniendo una existencia marchita y triste, privada de alcanzar una vida plena y feliz.

Asimismo uno de los escritores más importantes del siglo XX, el argentino Jorge Luis Borges, en los primeros versos de su célebre poema "Remordimientos", declara: "He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz"... haciendo referencia a la felicidad como un objetivo y aspiración universal en la vida de los seres humanos.

Sin embargo, el concepto felicidad se ve constantemente distorsionado, fijándose en la mente social colectiva la idea que para vivir plenamente es indispensable acumular bienes materiales o alcanzar el prestigio social.

Diferentes pensadores, filósofos, sicólogos y estudiosos han señalado que la felicidad como tal no está determinada por el dinero, poder o prestigio, ya que de lo contrario toda persona que goce de estos privilegios viviría una vida plena y feliz; sin embargo reiteradamente vemos personas con poder económico que tienen problemas depresivos, y otras con modestos ingresos que enfrentan la vida con una sonrisa.

Algunos estudios señalan que ganar la lotería, tener el mejor vehículo, la casa más lujosa o vestir la ropa de moda, aunque puede producir bienestar en muchos casos, no guarda una relación directamente proporcional a los grados de felicidad que mantiene una persona, porque las sensaciones que producen las cuestiones materiales en ocasiones son pasajeras.

De igual forma David Lykken, genetista conductual y profesor de psicología de la Universidad de Minnesota, en Minneápolis, realizó un estudio sobre la felicidad publicado en 1998 en el cual determinó que un 10 % del estado de ánimo depende de las circunstancias, un 50 % está relacionado con factores genéticos y un 40 % depende de nosotros mismos, y esto hace una diferencia determinante en cuanto a lo que podemos hacer para gozar de nuestras vidas.

En otros estudios científicos se ha calculado que la persona común tiene alrededor de 60,000 pensamientos diarios y la mayoría de estos son negativos, generalmente anclados en el pasado, o con una proyección negativa hacia el futuro, obviando que solo se puede vivir el ahora.

Se evidencia de esta forma la "urgencia" de asumir nuestra responsabilidad y admitir que a pesar de que la realidad ejerce una influencia en nuestra manera de sentir, es el pensamiento el que realmente define nuestras sensaciones de felicidad o tristeza. Es así que estar contento, emocionado y sentir gratitud por la vida se vuelve una elección.

La Sagradas Escrituras señalan: Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! (Filipenses 4,4); por ello amar a Dios sobre todas las cosas, intercambiar sonrisas, dar y recibir caricias, disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos, enfrentar retos y superarlos, transitar en el camino de nuestras metas dándole color a nuestros sueños, cultivar el amor propio, alegrarse por el bienestar ajeno.

Disfrutar del agua, el aire, el cielo, las estrellas, deleitarse con besar a la persona amada, contemplar la inocencia del niño, cuidar de la fragilidad del anciano, reír hasta llorar, servir al semejante, sentir y vivir en gratitud disfrutando de todos aquellos grandes y pequeños placeres de la vida, en eso consiste la majestuosa sencillez de la felicidad.