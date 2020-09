La marcha hacia el poder total

En las celebraciones de la independencia, los líderes de gobierno evocan los valores patrios, el civismo, el amor por la patria, resaltan el valor de sus ciudadanos como lo más valioso, todos sin excepción tratan de favorecer su imagen utilizando esa simbología, honestos o no.

Somos un país en proceso de descomposición acelerada en las relaciones entre gobernante (solo hay uno) y gobernados, los fanáticos, los que no entienden y los que entendemos y no nos gusta pero no tenemos el poder de cambiar la ecuación de poder y evitar el camino al precipicio a que nos lleva alegre y rápidamente Bukele.

En cadena nacional usada descaradamente para campaña electoral, dijo: "Para mí hoy es el día que iniciamos ese proceso de independencia", muy peligroso y revelador en un contexto en el que su gobierno y correligionarios hablan de impulsar reformas constitucionales. Qué mensaje más peligroso en este 15 de septiembre.

Del muro de mi amigo Jorge, tomo un fragmento de la obra de Oswaldo Escobar Velado "Patria Exacta": "Digan que somos lo que somos, un pueblo doloroso, un pueblo analfabeto, desnutrido y sin embargo fuerte, porque otro pueblo ya se habría muerto. Digan que somos así, un pueblo excepcional que ama la libertad muy a pesar del hambre en que agoniza".

Escogí este fragmento de la vasta producción de Escobar Velado por considerarlo sumamente pertinente y adecuado para el momento que vivimos. Sin duda alguna Bukele está desarrollando un proyecto contra la democracia, queriendo tomar el poder total sin contrapesos institucionales, posiblemente con una nueva Constitución que le permitiría la reelección quién sabe cuántas veces. El peligro es real y evidente, tiene una masa de seguidores fanáticos complementada por quienes no comprenden ni les importa la democracia. Tendremos que hacer esfuerzos extraordinarios para evitar una Asamblea en que tenga mayoría calificada, com votos propios o comprados.

¿Qué tan seria es la situación si sucede?, preguntan unos.

Veamos. Con credenciales de demócrata en un año ha quebrado al país, repitiendo sus actuaciones como alcalde en Nuevo Cuscatlán y San Salvador, dejó a las comunas altamente endeudadas y se le señalaron actos de corrupción, en el primero con José Luis Merino y Sigfrido Reyes, en la capital con los mercados y desechos sólidos del notable Sr. Rais.

La gente de que se ha rodeado para gobernar, con contadas excepciones y que no pertenecen al grupo íntimo de influencia, son amigos y socios de negocios no tan claros en el pasado, no son los mejores y más preparados talentos del país. Algunos tienen expedientes abiertos en investigaciones por corrupción, muchos de ellos y el mismo presidente no presentan su declaración de patrimonio a la Sección de Probidad.

Casi cada día se conoce un escándalo de presunta corrupción en su gobierno, no pasa nada. No rinden cuentas, insultan a quienes se las piden.

La semana anterior en Washington y antes, congresistas y senadores de los EUA enviaron cartas reprochando que Bukele ataca y silencia o trata de hacerlo a la prensa y la libertad de expresión es fundamental para los aliados de los EUA y quienes reciben su ayuda.

Los asociados de Bukele son el ejército que jura lealtad a él (a ver cuánto dura), se ha filtrado su entendimiento con la Mara Salvatrucha y nuevamente en los EUA se cuestiona su estrecha relación con José Luis Merino y su imperio de lavado de dinero de Alba.

Estamos mal.