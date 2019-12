La marihuana puede ser factor importante para nuestra economía

En un país con historia de bajo crecimiento, economía estancada, entrando a la cuarta revolución industrial, quedarnos en lo mismo nos hará la vida muy difícil, hay que buscar nuevos motores de la economía. Legalizar el cannabis medicinal y recreacional ofrece una buena oportunidad. En la Asamblea hay una iniciativa esperando debate en la Comisión de Seguridad. ¿Lo agendamos?

Para que un país salga de la pobreza, debe crecer sostenidamente al 6 % o más, algo que solamente se le ha visto a China. En la región quien más crece es Panamá, para quien el Banco Mundial pronostica un 3.7 % en 2020.

Todos los gobiernos, tanques de pensamiento y organismos multinacionales se preguntan cómo hacer crecer la economía, generar más empleos, sacar a más gente de la pobreza, tener los recursos para montar una infraestructura de educación y un sistema educativo que nos haga dar un salto cuántico.

La receta de democracia, libertad, respeto al estado de derecho, certeza jurídica para los inversionistas, combate a la corrupción son condiciones indispensables, ciertamente hay que esmerarse por mantenerlas, sin ellas, nada.

Dando por cumplidas esas premisas fundamentales, se supone que las inversiones fluirían, se ven algunas importantes. ¿Serán suficientes para crecer mucho? No. Ayudarán pero son insuficientes. ¿La inversión y la ayuda no reembolsable de China? Son bienvenidas, pero si son construidas por chinos, con materiales chinos, como el estadio de Costa Rica, no sumarán mucho al PIB.

Un factor determinante en la economía son los aproximadamente $5,000 millones en remesas que envían los hermanos que trabajan y viven en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, equivale aproximadamente al 20 % del PIB aunque no se registra en las cuentas nacionales. Esta realidad lo que mayormente estimula es el consumo, mucho de lo cual fomenta las importaciones de productos. Igualmente vigoriza el sector de alimentos y bebidas y el del entretenimiento. A la fecha no se ha observado que se direccione fuertemente a la inversión y aunque hay propuestas de hacerlo mandatorio, caen en problemas de no respetar la propiedad privada.

La pregunta sensata es: ¿Cuáles son los motores que pueden mover la economía vigorosamente? No se pueden lograr resultados diferentes haciendo más de lo mismo. ¿Qué puede ser? ¿Industria, agro, servicios?

El mundo está entrando de lleno a la cuarta revolución industrial, en que las tecnologías digitales, físicas y biológicas cambiarán el mundo tal como lo conocemos, con robots integrados en sistemas ciberfísicos, duro para nosotros.

Un motor de nuestra economía puede ser la legalización de la marihuana de uso médico y recreativo, que requiere legalizar su producción, uso y comercio. Esto, por los ejemplos que hay en el mundo, que marcha inexorablemente hacia ello. puede ser un motor importante de nuestra economía con gran impacto social en los más pobres del sector rural, aquel que pasen de sembrar dos "tareyas" de maíz a dos de cannabis, dejarán de ser pobres, y eso está a nuestro alcance. En Colorado, aproximadamente de nuestro tamaño, se convirtió en una industria de $6,000 millones, 25 % de nuestro PIB, hay que considerarlo responsable y seriamente.

Después de mi propuesta sobre su legalización, se dieron en la Asamblea Legislativa dos iniciativas de ley favoreciendo su legalización para entrar a debatir responsablemente, con argumentos serios, ejemplos documentados de países y estados que han dado el paso, donde los beneficios han superado con creces los temores de los conservadores, se convierte un asunto criminal en un problema de salud pública controlable.

La propuesta del diputado Francis Zablah espera su turno en la Comisión de seguridad de la Asamblea que preside mi amigo en Coronel Almendáriz. Eso es de interés nacional.

¿Cuándo la agenda, Coronel? Le hará mucho bien al país.