La máscara

No te confíes tanto de los halagos, recuerda que el jinete acaricia el caballo solo para montarlo, contaban los abuelos. Hay que aprender a no tomarse tan personalmente las cosas.

Las personas utilizan máscaras para aparentar bienestar, amistad, incluso cariño, esas máscaras salen a la larga más caras. Como manifestaba mi madrina, son tan lindos y encantadores con esa locuacidad técnica, siempre son precisos. Es bonito y tan bello que lo elogien a uno, nos sentimos encumbrados y flipados con esas loas, es que son tan sutiles esos arrumacos que no nos damos cuenta. Pero es tan irónico que muchas veces el amigo del alma en política es el que te traiciona.

Dentro de los reinados, a través de la historia ha habido personajes. Está el cortesano, el que solo habla palabras que le gusta escuchar a su amo y baja la cerviz. Está el asesor técnico, este son las manos que mueven la cuna que con ese lenguaje técnico convence, pero el amo duda también y cuestiona, no quieren que rebase su intelecto y termina aceptando. Participa el bufón, el que hace reír, el de confianza, que con ciertos balbuceos le comenta el amo sus dubitables decisiones pero no se las exterioriza del todo. Está el amigo, el contertulio con quien charla de todo y le dice que las cosas allá afuera están bien y que la oposición son una retahíla de envidiosos. Está el inteligente, el que ha llegado circunstancialmente, conoce los recursos parlamentarios, combina cierto siseo pero en el fondo es un misántropo. Así sucesivamente todos manejan el parlamento que les corresponde en ese culebrón. Esto no es nada nuevo, lo que cambian son las personas y los atuendos, el drama es el mismo.

El amo no debe mostrar sus flaquezas, decía Gracián: "Dejan de tenerlo por divino el día que lo ven muy humano". Apuntan los entendidos que no hay que confundir las apariencias con la realidad. Somos actores, la parte histriónica la hacemos bien, algunos somos lúdicos.

Una canastada de jóvenes están ocupando cargos públicos, muchachos sencillos, humildes, algunos impolutos políticamente con deseos de trabajar, que anteriormente le ponían dos coras de recarga a su celular y ahora están recibiendo pingües salarios, incluso algunos "asustados" de que nunca habían visto treinta billetes de cien dólares juntos. Denle gracias a Dios por ese estipendio y no lo vayan a dilapidar en bebidas etílicas o en cosas que inciten a la inspiración, traten de prepararse con libros de grandes estadistas para hacer carrera política y ser buenos servidores públicos, se espera que no vayan a salir traviesos ni muy serios, en algunas ocasiones la mucha seriedad es miedo.

Ustedes pregonan nuevas ideas, pero solo articulan el sambenito de la corrupción, fulano es corrupto, mengano es corrupto. Gobiernos anteriores utilizaron ese mismo estribillo y se enredaron, incluso se enlodaron. Todavía gozamos de un beneficio que las ideas están exentas de impuestos, hay que aportar ideas.

Como colofón, existe un flirteo de otros países queriendo ayudarnos económicamente, pero primeramente hay que mantener buenas relaciones con Estados Unidos, en momentos difíciles de nuestra historia nos han ayudado. Hay personas de escasos recursos que mensualmente esperan su remesa del hermano lejano. Si ese país suspende las remesas esto va ser una tronazón peor que las fiestas de Fin de Año.