La metamorfosis de ARENA (3)

"Saca fue tutor de Funes en esquilmar al Estado desde la partida secreta y la CEL, incluyendo el capítulo negro de LAGEO-ENEL, y la creación de INE para desvío de fondos. Su ataque a Billy Sol y el expresidente Flores cubría malversación y debilitaba a ARENA".

Funes asumió la presidencia y su asesor cercano fue Tony Saca, no como exmiembro de ARENA sino para ser su tutor en el desfalco del Estado y las conspiraciones políticas contra ARENA, asegurando según él su posibilidad de ser presidente nuevamente con GANA. El excoordinador del FMLN Fabio Castillo en entrevista en televisión lo denunció, palabras más, palabras menos "...por la puerta trasera de casa presidencial llega constantemente a asesorarlo el expresidente Saca", añadió que viajaba a Israel e iría al Muro de los Lamentos, para pedir perdón por haber votado por Funes. El contubernio era total.

Adicionalmente a instruirlo sobre el saqueo al Estado desde la partida secreta, según cercanos criteriados, lo asesoró en seguir esquilmando a la CEL, profundizando el ataque a ENEL, socio extranjero de LAGEO, quien la hacía producir eficientemente, aportaba capital y tecnología. LAGEO nunca estuvo mejor que con el socio extranjero, pero era un estorbo para desfalcar a la empresa. Iniciaron una guerra contra ellos invocando nacionalismo, terminaron en un arbitraje en que pagaron a ENEL $284 millones y en la compra por I.N.E. subsidiaria de CEL, creada para perversos propósitos, como empresa privada de capital social variable, alegando no ser sujeta a auditoría de la C de C... más turbio no pudo ser. La Fiscalía declaró en 2013 que el traspaso de acciones de CEL a INE "podría ser ilegal".

La investigación de las autoridades sobre esto debe ser exhaustiva, encontrarán mucho.

Como parte de ese asalto, Funes desde su programa radial desde 2009 atacó a Billy Sol, figura icónica de ARENA, expresidente visionario de la CEL, quien concretó el Asocio Público-Privado con ENEL, de gran beneficio para el país. El acoso continuó escandalosamente, montó contra Billy y la directiva de CEL, caso civil y penal por peculado. Funes montó una persecución política que costó millones y al final, todos los argumentos fueron cayendo a favor de don Billy y el resto de la dirigencia. Además del asalto al Estado, ataque grave a ARENA desacreditando a una figura icónica.

El siguiente ataque a un ícono de ARENA lo inició Funes en 2013, desde su programa radial acusó al expresidente Francisco Flores de lavado de dinero y divulgó ilegalmente un R.O.S. (Reporte de Operación Sospechosa) y montó la persecución política más enconada de la historia contra él, la Fiscalía lo acusó de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a la autoridad; además, solicitó la orden de captura contra él. Pasaron por un show mediático escandaloso, lo enviaron a su casa por cárcel, en ella murió de una hemorragia cerebral, posiblemente ocasionada por el acoso. Después de su muerte todas las acusaciones se fueron cayendo, pero el daño mediático fue monumental.

El daño que Saca y Funes le causaron a ARENA fue irreversible, el FMLN se encargó de darle volumen y constantemente repicar sobre lo mismo, lo que penetró irremediablemente hasta ahora como la corrupción de ARENA.

No decimos que no hubo casos de corrupción en los gobiernos de ARENA, Saca el mejor ejemplo, aunque no robó con ARENA.

A esta guerra brutal se enfrentó ARENA en esta última elección.

Antes, en 2014 compitieron contra el actual presidente y con todo y su desgaste, en la segunda vuelta perdió (o ganó) por unos pocos miles de votos, una elección señalada de fraude por goteo.

Continuará.