Esta campaña no se trata de quién va a inyectarle decencia a nuestra administración pública; tampoco va sobre cómo fortalecer la recaudación fiscal, y menos aún sobre de qué manera reducir el tamaño del gobierno y canjear maestros y médicos por burócratas.

En esta campaña, no se nos dirá si para los candidatos lo más es urgente es combatir a la marginalidad o perseguir a los marginados; no escucharemos a ninguno de ellos reflexionando qué hacer contra la infiltración delictiva en los cuerpos policiales, ni pronunciarse sobre la política de seguridad y si esta debe construirse sobre otra pila de muertos.

Los candidatos son devotos de San Romero pero ninguno hablará sobre justicia restaurativa; son patriotas pero ninguno lamentará públicamente la pose leonina de la embajadora estadounidense en el Taiwán affaire; son demócratas pero no debatirán sin ponerle condiciones quisquillosas al periodismo.

¿De estos hombres apreciaremos apenas una sombra, y de sus ideas sólo una caricatura porque son incompetentes? No.

Ocurrirá, pero porque no hacen clic con la agenda diaria de la población, porque están lejos de sensibilizarse con sus necesidades, porque aún no entienden que la política es un juguete roto para la mayoría de salvadoreños. Hay de por medio pues una invalidez del alma, pero no de los candidatos sino de los entornos partidizados, ideologizados y abusivos que los rodean. En esas filas, hay una preocupación superior a la de conectar con los votantes afuera del partido: disimular el peso de la mochila.

De esa mochila, taconeada con dineros incómodos y ángeles caídos, Arena tiene una, el Fmln otra, y Gana una tercera aunque la pinte de cian.

La de Arena tiene a dos ex presidentes corruptos, uno de ellos actualmente preso, que no sólo saqueó al Estado sino que para lavar el dinero recurrió a todas las instituciones públicas y privadas que tuvo a mano, incluido el único partido que presidió.

La mochila del Fmln tiene a un ex presidente prófugo; se presume que el germen del enriquecimiento ilícito durante esa administración fue tan fuerte que contagió mortalmente a la Fiscalía General de la República.

La Gran Alianza por la Unidad Nacional ha tenido como principal rostro al diputado Guillermo Gallegos, contra quien pesa una investigación por enriquecimiento ilícito. Gallegos, que como presidente de la Asamblea actuó con una discrecionalidad abusiva, con el donativo de 350 mil dólares a una asociación presidida por su esposa como highlight, siempre ha negado que su partido naciera con dinero de Elías Saca. Pero nadie ahí puede matizar que en 2014, el famoso presidiario pretendió volver al Ejecutivo con el servicio de GANA. Una medalla, no es...

En resumen, que lejos de agradecerles a unos u otros, los ciudadanos tenemos mucho que reclamarles, y no sólo por el mal gusto que han tenido. Y aunque una campaña quizá no es el lugar para pedir disculpas, es sin duda el peor lugar para lucir una amnesia tan ingenua y torpe.

Por exceso de publicistas y ausencia de estrategas políticos, la campaña será una colección de clichés, insultos facilones y spots de dentífrico. Está bien, es lo que hay. Pero considerando que dos de los tres partidos ya gobernaron el país, y que el restante tuvo placenta saquista y génesis siniestra, al menos deberían hacer tiempo para decirnos ¿para qué quieren el poder?