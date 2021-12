La mujer: figura elemental en la política y la sociedad

El férreo fundamento de la sociedad es la familia, la base del núcleo familiar es el hombre y el vital apoyo de este es la mujer; no solo en la colectividad salvadoreña, sino también en todos los países a nivel mundial. Por consiguiente, a partir de estos ejes preferenciales debemos afirmar y mantener un rol activo, para la incorporación y desarrollo justo de la figura femenina en el área socioeconómica, política, de salud, medioambiental y ¿por qué no? a nivel de relaciones internacionales.

Así como el hombre, la mujer puede demostrar de manera eficiente un liderazgo positivo. La clave radica primordialmente en darle el lugar para ello. Por ejemplo, en el ámbito político y social vemos distintos líderes de variadas ideologías; sin embargo, no todos pueden gozar de ese título tan importante, debido a que un líder (ya sea presidente, primer ministro, canciller, jefe de Misión Diplomática o embajador, ministros de Gobierno, figuras políticas, asesores, por mencionar algunos) es una persona cuyo trabajo se caracteriza por obrar el bien a otros en términos tangibles e intangibles, teniendo una ecuánime notoriedad para su comunidad y sabiendo que será aceptado por unos y no agradable para otros. Lo conveniente es tener claro, que la misión es inspirar y no intimidar con hechos.

Sea hombre o mujer el jefe de Mando, el fin nunca justificará los medios (desde el negativismo, para sembrar mal) y el postulado "es mejor ser temido, que ser querido", mucho menos, jamás. Un verdadero paladín nunca considera necesario hacer lo que no es correcto y congela aquellas concomitancias parasitarias, para su favor y del pueblo en general.

Otro punto: no hay revoluciones pacíficas, mentira, eso no existe. Los cambios a corto, mediano y largo plazo vienen con prioridades, no con incitaciones ni actos beligerantes únicamente porque "los que me rodean no tienen mi misma postura". De eso se trata, de respetar y esforzarnos por bregar con sinergia de diferentes pensamientos políticos; es decir, aplicando la interculturalidad, la cual elimina la subordinación obligatoria de seres humanos y transforma las relaciones de poder, para bien.

En toda nación, a la democracia hay que alimentarla y cultivarla, permitiendo que la población se conecte no solo emocional, sino que racionalmente con el líder. Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, llama a la reafirmación de los principios democráticos a todas las doctrinas políticas.

Que las narrativas en la política no induzcan a pensamientos confusos; al contrario, a un análisis autocrítico y constructivo. Atrevámonos a borrar las campañas de guerra sucia, porque la guerra sucia es peligrosa para el emisor y su receptor. Por supuesto, que el objetivo no siga siendo sembrar polémica y fijar atención con el disparo de discursos; que el fin sea edificar y no terminar de destruir.

Emilio Pineda, analista político internacional, explica que en 1789, después de la Revolución Francesa, se instauró una de las primeras Asambleas Nacionales con diferentes corrientes ideológicas (Cámara de Representantes o Congreso como otros la llaman) y su meta consistía en dialogar sobre el equilibrio de poderes y ahí fue donde por ubicación nació el ideario de derecha e izquierda; posteriormente se desglosaron las líneas de acción con base en las cuales se regirían.

El dolor sigue, el miedo continúa, hay economías colapsadas, más de 11 millones de migrantes van para Norteamérica, específicamente en su mayoría a Estados Unidos, etcétera. Convidemos a la mujer, a una líder en puestos políticos, si bien ya las hay, no basta. ¿Ha habido mujeres líderes? Claro que sí. No obstante ¿estamos trazando un futuro, no? Pues los escenarios son insuficientes. Que no seamos más cuestionadas que los hombres. Esto no son 2 bandos, sino un cometido por personas que quieren confiar en la mujer; en alguien que tenga su visión clara, para que pinte, labore y selle con categoría, sensatez, ahínco y dignidad un ministerio político público, con un binocular justo y positivo.

La mujer es clave para fomentar paz y trazar un futuro de armonía y prosperidad, al más alto grado posible.