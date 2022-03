La nación camina lento, el gobierno va hacia atrás

Creer que el país puede avanzar sin un gobierno que plantee una agenda y convoque a los sectores a discutirla es ser ingenuo. E igual de ingenuo es creer que el Estado puede gestionar con éxito sin la participación de una sociedad civil vigorosa, diversa e inspirada.

La nación perdió de un plumazo buena parte de lo que parecía ser su expresión más auténtica: la organización social. O al menos eso pareció durante algunos meses; eventualmente ha quedado claro que una buena parte de lo que parecía ser contraloría y movimientos ciudadanos eran sólo extensiones de los partidos tradicionales, marionetas utilizadas para lanzar o mantener algún tema en el ambiente o, investigación pendiente para el ministerio público, herramientas para el saqueo de los fondos públicos.

Al tiempo que esos remedos de organización social con vasos comunicantes con la partidocracia han ido y seguirán cayendo, se van revelando expresiones más sólidas y honestas de la agenda civil. Ayer, para referencias más inmediatas, varios colectivos reivindicaron sus demandas, sus peticiones y ondearon orgullosas sus definiciones a propósito del Día Internacional de la Mujer. Independientemente de si esos contenidos de la agenda ciudadana se transforman o no en vehículo partidario, ya son orgánicamente políticos.

Aún es temprano para discernir entre las distintas causas sociales que merecen divulgación y defensa y si encontrarán o no vocería coherente y fuerza aglutinadora; sin embargo, no es excesivo afirmar que pese al rechazo que este gobierno ha demostrado hacia la sociedad organizada, a su deseo de recrearla con versiones artificiales fáciles de controlar, se vienen tiempos de construcción de liderazgos más saludables y auténticos que los de las décadas anteriores.

En lo que definitivamente no se ha avanzado es en el establecimiento de una agenda de parte del gobierno; la administración Bukele ha sido pródiga en acciones, en propaganda alrededor de esos hechos pero paupérrima en políticas públicas. No es sólo que le ha faltado contenido para sentarse a discutir con la nación y con los representantes de aquellas instituciones que no controla, sino que se estancó y ha tenido un efecto retrógrado en temas en los que ya se había caminado.

Pasado el medio término de Bukele, aún no se sabe si el gobierno acometerá finalmente la reforma constitucional o se conformará con mantener arrodillado como hasta ahora al máximo tribunal generando los mismos efectos; si profundizará la tensión con el gobierno estadounidense o mantendrá la ambigüedad en sus declaraciones, un propósito cada vez más difícil luego de los hechos en Ucrania; si seguirá mintiendo acerca del financiamiento del Fondo Monetario Internacional o reconocerá que tiene esas puertas cerradas y se volverá mendigo de los bitcoiners.

Desde hace semanas, el mandatario no aparece ante la nación, se refiere estrictamente al bitcóin, al hospital para mascotas o a cosas baladíes pese a que en el mismo periodo hubo un cambio en uno de sus ministerios más cacareados, a que El Salvador está en el ojo del huracán por su inexistente posición ante la agresión rusa, a que la economía sufre un efecto inflacionario que ya no se puede disimular. Pero ya no hay deseo de ni siquiera simular un liderazgo y el régimen pasa por sus horas más bajas apenas al inicio de un año que exige creatividad, lucidez y entereza.