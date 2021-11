La nación sufre y demanda altura de las autoridades

La nación sufre un recrudecimiento de la violencia homicida. No es una discusión técnica sobre las estadísticas, sobre si las osamentas descubiertas en un cementerio clandestino deben incluirse o no como homicidios en este o aquel mes, tampoco es momento para argumentar a favor o en contra de los planes oficiales, de suyo desconocidos por la mayoría de los salvadoreños. Esto es un drama que ya suma tres días, instalado gravemente en el ánimo del país, que no admite matices de ninguna índole.

Es obvio que algo cambió, que algo ha pasado en la esfera criminal: especular si este repunte es un mensaje, una reacción o la concreción de una amenaza es lo de menos, las explicaciones deben provenir de la fuerza pública, pero antes de cualquier análisis, es prioritario devolver un poco de seguridad a la población.

Públicamente, el Estado promete contenerlo con el despliegue de fuerzas militares en algunas comunidades de renta baja y marginales; la ciudadanía ya está resignada al gasto en propaganda y confía que además de la solución narrativa, el gobierno pueda hacer algo efectivo al respecto.

Lo que no puede tolerarse es, otra vez, como ya pasó en gobiernos anteriores, que la crisis de seguridad sea instrumentalizada en clave política, un signo de flaqueza moral de la que algunos personeros del oficialismo dan señales. Es imperdonable que los funcionarios sugieran que son "acciones desestabilizadoras" de "la oposición", que asocien lo que ocurre con este o aquel partido político, que se atrevan a recrear conspiraciones en esa narrativa reduccionista que caracteriza al régimen. Si el presidente de la República y su gobierno tienen que dar la talla y estar a la altura para todos los ciudadanos es ante este fenómeno, ante lo que aún no se sabe si es sólo otra coyuntura homicida como ya las ha sufrido El Salvador o una escalada delincuencial de más largo aliento.

Sea lo que sea, ni desde el Estado debe distinguirse entre unos ciudadanos y otros al brindar seguridad ni desde la esfera política del gobierno debe amenazarse la integridad de ninguna persona, jurídica o natural, relacionándola con lo que ocurre. Ese juego de estirar el incordio contra sus adversarios electorales hasta el borde de la calumnia y la difamación es peligroso en un clima tan volátil como el que se sufre en este noviembre negro.

Debe además el gobierno ser más congruente con su discurso si no es que con su plan de seguridad. Al mismo tiempo que desde algunas carteras y secretarías de Estado se ha planteado que la reconstrucción del tejido social, la inversión en la juventud y el deporte y la recuperación del espacio público sin violencia son las herramientas para enfrentar la marginalidad y la exclusión, desde el Ejecutivo y los cuerpos de seguridad se dice que el único remedio es la presencia militar.

Son conceptos contraproducentes que no caben en un mismo concepto ni pueden nacer de un mismo enfoque. Por eso es que insistentemente la sociedad civil, la academia y las organizaciones ciudadanas han consultado al Ejecutivo sobre su plan de seguridad, porque la ausencia de brújula deja al gobierno apenas reaccionando a las sucesivas crisis, sin avanzar en ninguna dirección.

Con plan o sin este, El Salvador vuelve a urgir a sus autoridades a que exhiban empatía con las víctimas, transparencia en la comunicación con la población y altura para no contaminar este drama con la narrativa de confrontación política.