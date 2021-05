La narrativa es útil siempre y cuando no sea lo único que se tiene

No es lo mismo ser el dueño de la narrativa que sólo ser dueño de la narrativa.

Antes de la agresión constitucional del 1 de mayo, el presidente de la República y su facción se encontraban en una posición inmejorable: con la legitimidad de dos ejercicios electorales, con unos porcentajes de aprobación considerables, incluso bien evaluados en el manejo de la pandemia pese a los indicios de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias contra varios miembros del círculo cercano a Bukele.

Pero tras el arrebato legislativo, la sólida posición del gobierno salvadoreño se ha visto socavada de modo acelerado. El deterioro ha sido tal que el régimen luce atrincherado. Tácticamente, el artificial alineamiento con la República Popular China, la inconveniencia de su retórica contra Estados Unidos justo cuando el país negocia un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y la exasperada respuesta que brindó al varapalo a la jefa de su gabinete describen un extravío.

Nadie puede creerse la amistad de Bukele con la República Popular China. No han pasado ni dos años desde que en su cacareada visita a la Fundación Heritage, Bukele sostuvo que ese régimen no juega por las reglas, que manipula su divisa y en especial que "no son una democracia pero se meten en tu democracia".

El acercamiento nunca fue de El Salvador a China sino al revés merced a la política de expansión asiática en América Latina; merced al rompimiento exprés de relaciones con Taiwán durante los últimos días del gobierno de Sánchez Cerén y al modo en que el reducido sector auténticamente prochino del FMLN supo obrar durante varios años, pese incluso al ostracismo en su mismo partido, es que ahora se puede hablar de signos de amistad entre ambos pueblos.

Así, por más cuentos que el gobierno narre desde su inflada plataforma propagandística, es imposible disfrazar lo que está pasando: desesperado por su naufragio en la relación con Biden y los costos diplomáticos de su rendición ante Trump, amén del error de cálculo sobre las repercusiones del 1 de mayo, Bukele finge ahora ser prochino. Eso no se lo cree nadie, por más buenas migas que puedan tener con la embajada en el país. Ya quisiera la administración gozar de la amistad o siquiera de la confianza del régimen de Xi Jinping.

En este momento, en el escenario diplomático nadie puede confiar en la posición salvadoreña. No lo hace Estados Unidos, ya convencido de que la institucionalidad de su aliado centroamericano se fue al resumidero y por ende no ofrece certidumbres para los negocios; la pregunta es si China fingirá que lo hace y qué le pedirá a cambio a una nación que no puede ofrecerle sino su elogiada mano de obra, eso de lo cual el gigante asiático siempre se ha servido a manos llenas y en solitario.

Contra la pared en el escenario internacional, pendiendo de un hilo en una negociación con el FMI que marcará el éxito o el fracaso de las finanzas públicas, Bukele se lame las heridas en el aparato de comunicación. Ahí y sólo ahí continúa siendo el campeón invencible que apasiona a sus seguidores más tenaces.

La narrativa fue su principal fortaleza hasta el 1 de mayo; en este momento tan delicado, es su único utensilio y puede resultar inútil sin el giro de timón que se resiste a dar.