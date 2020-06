La negación de presupuesto para el Legislativo y Judicial del presidente

El 30 de mayo el presidente Bukele amenazó a los otros dos Órganos Fundamentales del Gobierno, el Legislativo y el Judicial, de no autorizar los fondos que el ministro de Hacienda está obligado a trasladarles como manda la ley del presupuesto. De esta manera el presidente Bukele y su equipo añaden otro asalto en su estrategia de acabar con ambos Órganos, para que quede únicamente vigente el Ejecutivo que él preside, es decir, una dictadura.

Al día siguiente, como es costumbre de este gobierno, la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, públicamente reiteró la amenaza de su jefe, haciendo honor a la costumbre de estos funcionarios de proclamar su obediencia y celebrarle al presidente cualquier cosa que diga. Y al siguiente día, fue el turno del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, de publicitar su obediencia y respaldo a la amenaza del jefe, confirmando así la práctica de los altos funcionarios de este gobierno de decirle sí a todo lo que al presidente se le ocurre, sin importarles si viola o no la Constitución y las leyes del país, esta conducta en ciencia política se conoce como la de los funcionarios "Yes men".

Sin embargo, el ministro al expresar su apoyo modificó lo dicho por Bukele y Recinos diciendo: "Si no tenés ingresos de caja, sí debes de dejar de pagar instituciones"; curiosa afirmación, pues si no tiene ingresos de caja, NO PODRÁ ENVIAR DINERO A NINGUNO DE LOS TRES ÓRGANOS DEL GOBIERNO, es decir: el gobierno estaría en bancarrota y dejaría en la calle a su jefe. La razón de esta "desviación" en el apoyo al jefe es resultado de que este ministro tiene que responder ante no solo el presidente de la República, sino también a sus promotores, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; él es el único ministro sobreviviente del cambio de gobierno pues ejerció ese puesto en el gobierno FMLN, y se mantiene con Bukele por expresa "sugerencia" de ambas instituciones financieras internacionales y no hay duda de que sus técnicos saben que el traslado de fondos de los otros dos Órganos Fundamentales al Ejecutivo es una flagrante violación de la Constitución de la República; aun más seria es la consecuencia de su desatinada afirmación, pues si un ministro de Hacienda públicamente dice que es posible que su ministerio se quede "sin ingresos de caja" estará diciendo a los compradores de los bonos salvadoreños que es muy riesgoso aceptarlos y se expone a que únicamente los "bolsistas buitres" (así se les llama) los compren, cobrando intereses exorbitantes y preparándose a la situación de impago de la deuda por el gobierno para recurrir a los tribunales norteamericanos y lograr que coercitivamente obliguen al gobierno de El Salvador a pagarles; recientemente se lo hicieron a Argentina con enorme daño a su país. Esto es un ejemplo de lo que si un funcionario tiene que agraciarse con dos o más señores: termina traicionando su propia función.

Frente a la amenaza del presidente se han levantado no pocas voces de juristas y organizaciones haciéndole ver que querer hacerlo para gastarlos luchando contra la pandemia, según él dice, es una flagrante violación de la Constitución y de leyes secundarias. Hay que recordar que en años pasados los presidentes de turno se permitían mover las asignaciones a sus diversas ramas de su presupuesto a su capricho, sin respetar lo aprobado por la Asamblea Legislativas para cada uno, lo cual era violación de la Constitución y que fue la anterior Sala de lo Constitucional la que decretó la inconstitucionalidad de esas maniobras y que para ello debían recurrir a la A. L. para que lo aprobara. Hoy el presidente Bukele ya no solo quiere manejar a su voluntad el presupuesto de su Órgano de Gobierno, sino que quiere inmiscuirse con el presupuesto de los otros dos Órganos, lo que constituye una más grave violación a las leyes del país.

Me uno a los juristas en condenar la ilegalidad de pretender hacer tal cosa y en su consideración de que esto implica una no solo responsabilidad política, sino también patrimonial a los que decidan y ejecuten tal monstruosidad jurídica y política.