La no alineación como pretensión y como discurso poco ubicado

El Salvador asistió a la Cumbre de las Américas con el objetivo de no lucir alineado con Nicaragua, Cuba y Venezuela y pretendiendo que su soberanía está por encima de cualquier afiliación con los Estados Unidos de América.

¿La posición salvadoreña en política exterior durante este gobierno es de no alineación? Las pruebas indican que sí, entendiendo como tales que se haya abstenido de votar en el proceso de resolución de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ucrania así como su silencio ante una iniciativa de condena contra los abusos del gobierno nicaragüense cultivada en el seno de la Organización de Estados Americanos.

La canciller lo reiteró durante esta novena edición de la Cumbre de las Américas, primero al no responder con claridad a las preguntas de una periodista en las afueras del evento y luego en su discurso, en el que con eufemismo se planteó al salvadoreño como un gobierno que puede y quiere trabajar con todos los Estados del continente, bajo los preceptos del diálogo, "el consenso y las sinergias".

Mientras el presidente de México y la mandataria hondureña fueron enfáticos en criticar a los organizadores por no invitar a Daniel Ortega, Nicolás Maduro ni a Miguel Díaz Canel y justificaron su ausencia como protesta por esa decisión, el jefe de Estado de El Salvador no brindó ninguna explicación sobre su ausencia. Y aunque con los dejos propagandísticos a los que tiene tan acostumbrados a sus connacionales, lo cierto es que la disertación de la canciller fue en esa misma línea retórica, no adherida a las dictaduras de la región pero sin hacer más guiños que los de la cortesía a la administración estadounidense y a sus socios más fuertes en la región.

Pero las pretensiones nacionalistas y las realidades de la geopolítica no siempre se llevan de la mano. Y aunque la idea de cambiar la historia latinoamericana desde El Salvador, con un discurso neopopulista y militarista y toda la narrativa de la bitcoeconomía es un experimento que Bukele puede permitirse merced a su ingente capital electoral y a su todavía fuerte capital político, en la realidad el cordón umbilical que une al país con la potencia norteamericana es poderoso y supone una dependencia a todo nivel que sólo cabe, si acaso, disimular con declaraciones elegantes.

La no alineación de la que presumen por ejemplo Estados como Singapur, Egipto o Colombia se produjo como una reacción a las políticas de poder que agrupaban a los países en bloques, teniendo como aspiración última la toma de decisiones independientes en los asuntos internacionales. El ideario de ese movimiento, hijo putativo de la Segunda Guerra Mundial, incluye la búsqueda de la coexistencia activa entre las naciones y la utopía de acabar con las contradicciones económicas y sociales en el Tercer Mundo.

A partir de lo que ha tejido en términos de ordenamiento jurídico, práctica pública y manierismos antidemocráticos, el régimen salvadoreño no está preocupado por la coexistencia con sus vecinos excepto en la medida que favorezca a sus intereses en alguna coyuntura muy específica. El gobierno cree que es posible mantenerse al margen del descalabro democrático y la violación sistemática a los derechos humanos en Nicaragua y al mismo tiempo pronunciarse amigo de Costa Rica y acompañarle retóricamente en sus afanes de construir democracia en el istmo; si al final eso no es posible, tampoco le angustia demasiado porque el aislamiento internacional no es un lugar al que le tema e incluso pareciera interesarle.

Para desazón del mandatario, las finanzas públicas ya estaban en una condición complicada al asumir el poder y la pandemia, los excesos y el despilfarro las han dejado en una situación peor. Sólo el apoyo de los organismos multilaterales puede oxigenar a su administración, y mover algo ahí sin la colaboración estadounidense es complicado. Pero ese gobierno le pide a Bukele unas señales que este no ha podido darles, especialmente a favor de la extradición de jefes pandilleriles, lucha contra la corrupción en el manejo de fondos internacionales durante la pandemia y respeto al periodismo y a los medios de comunicación independientes.

Mientras esas señales no sean claras, no habrá declaraciones blandengues que le valgan al gobierno salvadoreño lo suficiente para desentrampar esos flujos y esos avales. Y a diferencia de Estados Unidos, El Salvador no tiene funcionarios de aquel país a los que acusar de delito alguno ni sanciones migratorias ni financieras que aplicarles. Por eso lo de la no alineación más parece una alienación acerca de quién es quién en el concierto diplomático.