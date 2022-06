La nueva normalidad, que se nos está viniendo encima con signos imparables, tiene que ser interpretada a fondo

Para el común de la gente, que prácticamente somos todos, hubiera sido inimaginable y hasta inverosímil que se dieran cosas como las que en la actualidad se van dando a diario en todas las latitudes. Esto sin duda es expresión viva del fenómeno transfigurador de la realidad que han traído estos tiempos, en los que nada de lo anterior parece fijo en su puesto tradicional, sino que todo parece estar a merced de una volatilidad extrema. Casi todos los días nos despertamos con la misma pregunta entre dientes: "¿Qué nos tocará ver y vivir en esta jornada...?" Y nunca hay respuestas definitivas, como si nadie fuera capaz de anticipar lo que puede ocurrir ni siquiera en unas cuantas horas por delante. Hoy nadie tiene la clave de nada.

El mejor ejemplo de ello es la violencia que hace globalmente alarde de aparecer por todas partes y con características muy similares. Y es que en las circunstancias que corren, las antiguas fronteras se vienen diluyendo en todos los sentidos. El caso de los ataques de violencia extrema en escuelas de Estados Unidos nos lo hacen ver en forma lacerante. Y, en otro sentido, la invasión rusa de Ucrania grafica un nuevo esquema bélico que responde sin duda a los tiempos que hoy imperan. No es de extrañar que ante todos los giros que prevalecen en el escenario mundial, la confusión esté ahora en primera línea. El mundo ya no tiene dueños, al menos al estilo de los de antes.

Desde que la pandemia del Covid-19 tomó posesión de los espacios globales con un ánimo amplificador que no tenía precedentes, surgió el concepto de una "nueva normalidad", que tampoco se definía a plenitud en su condición de experiencia nueva en todo sentido. Y hoy, cuando vemos surgir cambios innovadores en distintos planos, más compleja aún se vuelve la definición de normalidad, porque hay que conjugar lo que sobrevive del pasado con lo que va emergiendo del presente de cara al futuro. Y más porque esto no es un juego sino un compromiso dinámico insoslayable para nuestra generación.

Las encuestas de opinión popular sobre el desenvolvimiento del trabajo gubernamental en marcha siguen indicando que la mayoría de salvadoreños apoyan la gestión actual, sobre todo en lo referente a la seguridad ciudadana, a los enfoques económicos y a las cuestiones sociales básicas. Esto tendría que servirnos a todos para hacer análisis más precisos sobre lo que en verdad se está dando en el ánimo de la ciudadanía, que evidentemente ya no quiere seguir a la sombra de intereses ajenos a los propios.

Desde luego, y aunque el apoyo actual desde abajo sea tan notorio, eso no quiere decir que el poder gubernamental tendrá carta blanca indefinida, porque no olvidemos que la voluntad de la población cuando despierta ya no vuelve a dormirse; y esto lo debemos tener en cuenta todos en todo momento, y en especial los que conducen la dinámica pública. Esta no es hora de encerrarse en la impotencia ni de desbordarse en la autosuficiencia. Mensaje para todos.

Desde el momento tan revelador que se vive nos toca enfocarnos hacia lo positivo, que es lo que el país más demanda en este justo momento. No es que estemos en un cruce de caminos, sino que estamos en el único camino realmente transitable, que es el de la integración nacional. Y la moraleja se hace cada vez más evidente: "Vamos todos o no va nadie".

Y, dadas tales condiciones, ahora es cuando la democracia real se puede hacer presente de veras dentro de nuestra experiencia como país efectivamente organizado y funcional. Y es que tenemos que entender sin reticencias que la democracia no es un esquema superficial sino una realidad de fondo.

Son las conductas, tanto individuales como colectivas, las que en primer lugar deben democratizarse. Y, por supuesto, los entes organizados están en la primera línea de dicha tarea. Si no es así, la democracia se va quedando en un simple blablablá.

Sin distingos de ninguna índole, todos tenemos que irnos volviendo gestores de futuro; y para eso hay que ordenar voluntades en la ruta de una evolución auténticamente modernizadora.

La normalidad no es para que los poderosos, de cualquier color o características, estén cómodos, sino para que todos avancemos.

Es decir, la normalidad está siempre en la base del progreso.