Audio

La nueva oficina

De cipote, me encantaba visitar a mi abuelo en su oficina. Era la cabeza contable de la familia Henríquez y su oficina estaba al fondo de un laberinto de escritorios; el más grande el de Papajulio y, menos mal, pues de su enorme gaveta brotaban dulces Perugina para sus nietos.

De joven adulto tuve mi propia oficina, al fondo de un laberinto de cubículos; el mejor decorado, el del licenciado Alfaro, con todo y vista al Salvador del Mundo, qué privilegio.

Cambia el milenio, y cambia el cubículo por espacios abiertos; enormes mesas colaborativas, pesadilla para los que necesitan su propio espacio para pensar. Muchos homo laborious pasaron de Clase Ejecutiva –su propio cubículo– a Clase Cumbo –demasiado cerca del prójimo para su incomodidad–. "A fulano le apestan las patas", "Mengano tomó sopa de lora, no deja de hablar", "Zutano nunca se cambia los calcetines" y "Perencejo se pasa sacando los mocos".

En marzo de 2020, analizando si mantener el "plano abierto" o regresar a un poco de privacidad estábamos, cuando pegó la pandemia y calabaza, calabaza, cada quien para su casa: el famoso home office.

Mesas de comedor, salas familiares, dormitorios y cocinas, convertidos en oficinas; algunas Clase Ejecutiva, muchas Clase Cumbo. Todos adaptándonos a un nuevo modus laborious, dependientes de una buena conexión de internet para "enzoomarnos" en nuestras responsabilidades laborales. "¿Pueden ver mi pantalla?" léxico nuestro de cada día.

Les pregunté a muchos de ustedes qué es lo que más les gusta de trabajar en casa: "No sufrir trabazones", respuesta # 1. De plano. Amo no trabarme en el redondel Masferrari. Muchas madres aman estar cerca de sus hijos y más encima de lo que comen y hacen. A mí me llega mi nuevo traje laboral: chores y chanclas (si hace calor me quito la camisa). También amo tener una refri cerca, tomar mejor café, no rasurarme todos los días y mi stash de dulces Perugina.

¿Qué es lo que menos les gusta? "Llamadas y reuniones a la hora de almuerzo y cena", respuesta #1. De plano. En Portugal es ilegal que las empresas contacten a sus empleados fuera de horas laborales.

¿Qué es lo que más nos hace falta? Las reuniones de carne y hueso, la plática de pasillo, los chistes jayanes, el impresor, los after office...

A casi dos años de estar en casa, la mayoría con al menos 2 puyazos, es de ir pensando dar el paso para regresar a la nueva oficina.

Cierro los ojos y veo espacios colaborativos para que las diferentes destrezas armen tremendas ideas. A la vuelta, espacios disponibles según orden de llegada, para pensadas individuales y llamadas confidenciales.

En la oficina del futuro, las mesas tendrán ruedas, y las paredes abatibles, para convertir la sala de junta en conferencia de prensa. El cafecito y la cervecita al final del día, recibirán aplausos de sus clientes.

Visualizo lockers para que cada quien pueda echarle llave a su maletín con ropa del gym, el casco de su moto o cualquier otro chunche. Terrazas habilitadas, para trabajar, además de fumar. Amenidades como mesas de ping pong o tiro al dardo para botar el estrés. Salas de junta con mesas, saliendo de la pared, con la videoconferencia de frente.

Es que la nueva oficina así será. Unos en home office, otros en la oficina, "modelo híbrido", le mentan. "Andate pa tu oficina" ordena la lorita Pepita cansada de verme 24/7 por casi 2 años. De acuerdo, lorita, aunque estará yuca vestirse otra vez, se ha llegado el momento de volver.

"Y Volver, Volver, Volveeerrr, a la oficina otra vez", canta la lorita con galío de Chente Fernández (QDDG). "Llegaré Hasta Donde Estés / Quiero Volver, Volver, Volver".