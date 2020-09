La oficina del futuro

Teletrabajo se dice en español, pero suena mejor en inglés. Antes de la pandemia, el home office era bicho raro, visto con sospecha por los compañeros que se quedaban en la oficina. "Aquel echando la hueva está". Pero, de la noche a la mañana, la enorme mayoría nos fuimos pa la casa y, los bendecidos que aún conservamos el empleo, ahora preguntamos ¿cuál hueva?

Toca pasar todo el día en la silla del comedor, en la esquina donde mejor pega el internet, zampados en eternas Zoom (nuevo verbo), y como no hay campanazo de salida, ¡cómo añoro la oficina, aunque aquí tengo mi cocina! (suena a canción de King Flyp).

Lo que los "home officers" (nueva especie) NO añoramos es la chicharra del despertador, la arriadera de cipotes, la ropa almidonada, los zapatos apretados, andar buscando el celular y las llaves, gritar "ya me voy" (sin tiempo para un besito), y salir chipusteados, solo a caer en las garras del tráfico; sofoque mañanero, fuente de nervios de punta.

Gracias, Tololo, Jorge, Gordo, Tuti, Tony, Diana, Rocky, Pencho, Aída, y demás influenciadores radiales cuscatlecos, por matarnos de la risa, camino al trabajo. Cuidadito se van al imperio mediático de Nayib, aunque pague el triple.

Lo que SÍ añoramos es el compañerismo del pasillo; hace falta la discusión de ideas, la interacción con clientes, la campana de descompresión de los viernes a las 5: "a bebeeerrrr"...

Poco a poco, los home officers fuimos resolviendo las galladas, y superando el shock inicial. ¿Vea que nos gustó? A mí lo que más me gusta es pasar el día en chores, chanclas y camiseta, y rasurarme solo los viernes. "Mejor andate pa’loficina", harta de verme día y noche la lorita Pepita. Lo mismo suplica mi mujer.

El calendario marcó 24 de agosto, 5 meses y 3 días desde que nos encerraron en marzo, y muchas oficinas, en lucha por supervivencia, vuelven a recibir a sus empleados. Abren los bares y restaurantes, se activan los centros comerciales, ¡a encender el motor del Pulgar! "Todo abierto, menos los parques", se lamenta la lorita; "querés mi voto, Neto, abrí el Bicentenario", amenaza.

¿Oficina o home office?; that is the question, pregunta Shakespeare. Una combinación de las dos, that is the answer, predice la Pluma de Calín.

El 84 % de encuestados gringos marcó AGREE en: Si el trabajo se puede realizar de forma remota, las empresas no deben requerir retornar a la oficina hasta que covid-19 ya no sea una amenaza. En otro survey, el 78 % de los CEO encuestados ve el home office como el futuro de su organización.

Claro, ya los asustó el presupuesto de diseño interior de oficinas sin contacto, y ya les cayó la peseta de lo que se ahorrarían en M2, desinfectantes, café, agua, luz, teléfono, internet, seguridad, y misceláneos, papel pa’lin incluido.

Veo en la oficina del futuro cubículos en vez de oficinas para que se conecte quien quiera, amplias salas de junta, menos chapas, más luz natural y viento cruzado; todo aquello impecable y bien iluminado. Veo empresas más conscientes del medio ambiente y del bienestar de sus home officers, reciclando y asegurando mínimo de internet, adecuada iluminación, horario de entrada y de salida y silla que no destruya la rabadilla.

Siento la explosión de la tecnología, sorprendentes redes que nos mantienen conectados y productivos, donde quiera que estemos.

Espero que más home officers encontremos una sana frontera entre la casa y la oficina, con disciplinas, horarios y fecha en el calendario. "De hoy en 8 es feriado", refresca memorias la lorita, "¿van a hacer puente?"

La oficina del futuro parece haber llegado. Un modelo híbrido, combinación perfecta entre office y home office, en busca de evitar el tiempo muerto y los nervios de punta del sofoque mañanero, menores costos, y mayor satisfacción y productividad del recurso humano.

Influenciadores radiales: Sería interesante sondeen qué prefieren sus audiencias: Office, home office, o un poquito de las dos. ¿Usted qué prefiere, afortunado empleado salvadoreño?