La orientación de las inversiones

Cuando me he referido a la urgencia de las inversiones en nuestro país he insistido en la explotación de los recursos naturales de que disponemos, lo que permitirá por una parte un abaratamiento de materias primas y materiales; y por otra, mayor utilización de recurso humano, que son elementos básicos de la producción, desarrollo y enriquecimiento a nivel nacional, significando bienestar para la ciudadanía en general, desafortunadamente no se ha dado la importancia que se merece a la investigación e inversión apropiadas, refiriéndome al aspecto científico del contenido de plantas y sus frutos que puedan brindarnos y los procesos de transformación a que dieren lugar.

Uno de los varios casos que podrían explotarse de diversas maneras es el marañón, que en su época de cosecha permanece en el suelo al pie del árbol, hasta pudrirse en muchas manzanas de su cultivo, sobre todo en las zonas central y oriental del país, donde también germina, sin que se le ponga atención alguna, causando un gran desperdicio, por lo cual se debe considerar una pérdida de oportunidad en la obtención de generación de producción y de participación en el mercado de este producto como tal y de sus derivados (carne, jugo y semilla), indudablemente por ignorancia de los mismos productores y de inversionistas en las áreas agrícolas e industriales, pues por regla general estos únicamente se deciden por lo que está a la vista y no a costos de investigación, es por ello que le corresponde al Estado este tipo de inversión, pues le conviene la percepción de los impuestos que rendirán las próximas fuentes de producción, ventas y trabajo; de igual manera se debería analizar otros productos como el mango, el aguacate, el izote, la ruda, el zapote, el nacaspilo y otros que de antemano consideramos con propiedades alimenticias y medicamentosas, todo es cuestión de investigación y promoción dentro y fuera del país.

Por las razones expuestas, la promoción que realiza el gobierno en turno para atraer la inversión extranjera por ahora se concreta a ofrecer beneficios fiscales y debería ser enfocada bajo los principios antes indicados y orientados a la explotación de nuestros recursos naturales y humanos que poseemos, con análisis de proyectos específicos que demuestren el nivel de posibles utilidades para motivar a los capitalistas a destinar su dinero, como se indica al principio de estas notas, tomando en consideración la riqueza que contiene nuestra tierra para cultivos tropicales.

En cuanto a nuestro recurso humano, se ha caracterizado por su dinamismo e ingenio para producir, lo que hace posible su capacitación en nuevas áreas, aun cuando es necesario implementar la capacitación por parte del sector privado y del mismo Estado, de acuerdo con la implementación de nuevos rubros en la industria, el comercio y los servicios, lo que es atractivo para los inversionistas, de tal manera que con las características expresadas y la voluntad de los gobernantes para facilitarles las inquietudes a los que desean incrementar sus capitales de efectivo, sí es posible cumplir con un avance en el desarrollo tan deseado y esperado por todos los sectores económicos y sociales de esta pequeña pero gran nación.