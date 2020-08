La otra pandemia: Cuarentitis Aguda

Son dichos usados entre nosotros: "No hay mal que por bien no venga", o "Los extremos se unen" y que los refinados sociólogos enuncian como "Es la imagen invertida del espejo". Todos ellos se refieren al tema, poco analizado, del bien produciendo el mal y viceversa. Lo que deseo señalar es que en no pocos casos entes antagónicos se causan mutuamente y que la relación entre epidemia y cuarentena es uno de ellos.

La cuarentena es un instrumento indispensable para combatirla, pero no es su cura y si se abusa de ella alargándola innecesariamente por consideraciones políticas y sin ser parte de una estrategia de salud, produce efectos nocivos en todos los ámbitos de la sociedad. Esto lo vemos constantemente en el caso del cirujano que opera para salvar al paciente y se aplica también a las enfermedades sociales como es el caso de las maras; si el gobierno, para combatirlas, depende solo de operaciones quirúrgico-represivas pero carece de un plan que incorpore sus raíces sociales complejas, podrá bajar el número de homicidios por un tiempo, especialmente si negocia con las maras, pero no logrará erradicar la enfermedad social.

Una pandemia puede ser exitosamente enfrentada, estableciendo la vacunación universal y una cuarentena, cuidadosamente graduada enfocándose en las personas con síntomas y las más vulnerables y no en el resto de la población a la que se educa en medidas de auto-defensa; obviamente para el covid-19 aún no tenemos vacuna, solo nos queda la alternativa de la cuarentena en sus diversas modalidades, pero entendiéndose que es un instrumento para reducir el número de afectados en los primeros meses, darle tiempo al gobierno para prepararse a la fase de generalización de la epidemia; el actual gobierno ha enfrentado el problema de manera similar como lo hace con el problema de las maras.

Lo que hemos vivido este medio año es un gobierno abrazado a un instrumento, la cuarentena, imponiéndola por medio de la militarización que ha traído el colapso del sistema de salud con el agravante de negarse a dotar al personal de salud de la protección indispensable para que puedan tratar a los enfermos, ejecuciones ilegales, constantes violaciones de los derechos ciudadanos y de la institucionalidad democrática, ha sido aprovechada por un grupo de altos funcionarios del Estado para su provecho personal y dado su carácter indiscriminado, la detención de miles de personas que son focos de contagio por el hacinamiento en que se encuentran. El gobierno al carecer de un serio plan anti covid-19 convierte a la cuarentena en la solución al problema y por ello la prolonga una y otra vez.

Por otra parte y más grave aún, el gobierno ha tratado de utilizar la pandemia para sus intereses políticos electorales, por un lado echándole la culpa de todos sus errores a sus oponentes en la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional, ha violado la ley electoral al públicamente y en su carácter oficial pidiendo el voto por los tres partidos que tiene a su servicio; por otra parte debido a su negativa de concertar una ley de pandemia junto con la Asamblea Legislativa y sus constantes vetos a lo que la A. L. aprueba, hemos caído en una situación, que al menos en los últimos 100 años no se ha dado, no existe norma legal para contener la pandemia, estamos en anarquía en ese campo y el gobierno trata, infructuosamente, de llenar el vacío a base de autoritarismo.

Estamos en un gravísimo problema, económico, social y político que demanda una intervención seria y planificada; la ausencia de un serio y realista plan para enfrentarla está llevando al gobierno a una infantil improvisación, que desconoce la verdadera gravedad y complejidad de la amenaza y pretende que la cuarentena es la solución, sobrevalorándola como si mágicamente le producirá los resultados deseados y convirtiéndola en un síndrome político: Cuarentitis Aguda.