"Esa otra moto parece cipote sietío a la par de la suya", bromeaba el simpático vigilante de la óptica. Chente se llama, y es de Apopa.

El espíritu cachimbón de Chente valida que la mayoría de los salvadoreños somos eso, cachimbones. A pesar de tanto problema, y aunque la quincena sea de a real menos cuartillo, pregúntele a un salvadoreño "¿qué tal?" y la respuesta más probable será "bieeeen".

Además de cachimbones, somos buczos y serviciales, hecho que no nos damos cuenta, hasta que sentimos la frialdad de otras latitudes.

En el taller, en el restaurante, en el mercado, en el banco, en la casa del chero, en el Uber y en todos lados, las probabilidades de que nos sintamos bienvenidos, y encontremos una sonrisa, son más altas que en otros países. No lo digo yo, lo dicen los extranjeros.

El poder de la sonrisa es contagioso y esta florece aún más si la adornamos de gracias sinceras.

Volvamos a ser el país de la sonrisa, entonces, bañando sus 14 departamentos de gratitud. Empecemos por dar gracias por las bendiciones que damos por sentadas: techo, comida, agua limpia, la remesa, medicina, familia, y salud. Aconsejable dedicar un momento a reflexionar sobre lo afortunado que somos, si gozamos de lo anterior.

Sonreír es medicinal por lo que verbalicemos con frecuencia la palabra mágica, y elevaremos nuestras defensas contra la enfermedad.

Además, en el libro "Mindfulness", el maestro Deepak Chopra jura que la gratitud hacia los demás es requisito para vivir en paz. "Y ya va siendo hora de que vivamos en paz", suplica la lorita Pepita.

Tenés razón, lorita. Todos a regalar gratitud abundantemente, y a desarrollar el hábito de dar GRACIAS por las cosas buenas que tiene la vida.

Esta es la mejor semana para subirle el volumen a la palabra mágica. El cuarto jueves de noviembre se celebra (desde 1621) el Día de Acción de Gracias, cuando los colonizadores británicos (los Pilgrims) compartieron mesa con los nativos americanos para dar gracias por la abundante cosecha y otras bendiciones, como dejarse de pelear. Feliz Thanksgiving en su 400 aniversario. (Pobres pavos).

Qué bueno que los salvadoreños encontramos sonrisas por todos lados. El otro día en el BAC, después de "bieeennn", respuesta a la pregunta "¿qué tal está?", el vigilante Misael me invitó a pasar adelante con una sonrisa. Flor, la recepcionista, me peló los dientes también, y Carmencita, la cajera, se despidió con "gracias por su visita". Las gracias son las que les adornan a ustedes, salvadoreños cachimbones.

Que no desaparezca el ¡MUCHAS GRACIAS! de nuestro vocablo. Palabra mágica que es de choto, contagia sonrisas, previene enfermedades y nos deja vivir en paz.

"Gracias a la vida / Que me ha dado tanto / Me dio dos luceros / que cuando los abro / Perfecto distingo / El negro del blanco.

Gracias a la vida / Que me ha dado tanto / Me ha dado el sonido y el abecedario/ Me ha dado la risa / Y me ha dado el llanto".

Y continúa deleitándonos la lorita:

"Gracias a la vida / Que me ha dado tanto / Me ha dado la marcha / De mis alas cansadas / Con ellas volé / Ciudades y Charcos / Playas desiertas, montañas y llanos / Y la casa tuya, tu calle y tu patio".

Está bien que des las gracias por haber caído en mi patio, pero está mal que no pagués alquiler, lora gorrona (al señor Barriga te voy a echar).