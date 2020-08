La pandemia no ha terminado, ¿y la polarización?

La negociación del Decreto Legislativo 661, el que debía regular la reapertura económica, fue la muestra más lamentable de ingobernabilidad y falta de ética de nuestros líderes políticos, tanto de "los tradicionales" como de los nuevos pero que son "siempre más de lo mismo". A unos y a otros les faltó visión de país, sensatez y creatividad para hacer propuestas viables.

Por un lado, los diputados dejaron que los días de negociación se fueran en lucirse frente a las cámaras con discursos estridentes y señalamientos, ellos mismos reconocían al amanecer del último día de esa semana que debían haber propuesto y explorado más alternativas. No se ubicaron en la ventana de oportunidad que tenían frente a sí. El presidente, a su vez, dinamitaba a punta de tuits los pequeños acercamientos logrados.

El decreto se aprobó y luego se vetó. Dos meses de confrontación entre órganos culminaron en la resolución de la Sala de lo Constitucional mandando a que el 661 entre en vigor y se hagan los ajustes en el cronograma de reapertura contemplado originalmente. El presidente dijo que acatará la sentencia y que su gobierno "no busca una crisis institucional". Ello se agradece, aunque honestamente, con sus antecedentes, yo le agregaría "por el momento". Si lo pensamos bien logró el objetivo de ganar tiempo para alargar el encierro lo más posible mientras avanzaba con la construcción del Hospital de CIFCO. No olvidemos aquello de: "Ahí los mantendremos, en el juego legal, mientras sus decretos y sentencias pierden validez".

La pugna de los últimos meses ha tratado sobre quién tiene el poder para decretar la reapertura, la lógica ha sido quién tiene más poder, quién no se deja. Pero nadie ha hablado de lo importante: ¿con base en qué criterios?, ¿cómo hacer transparente y sujeta a parámetros verificables una decisión que afectaría a todo el país?, ¿cómo cuidamos la salud y el bienestar económico dentro del marco democrático? No resultaba tarea fácil, pero hacía falta tantita buena voluntad para intentarlo. Pero parece que para quienes nos gobiernan no importa lo que pase al final, sino tener a quién echarle la culpa.

La pandemia no ha terminado y aunque hoy por hoy enfrentamos una reapertura abrupta, el Decreto 661 podría ser útil si recibe reformas: las fases no deben ser fechas rígidas sino períodos de tiempo de 15 o 21 días, por ejemplo. También urge establecer criterios que sean objetivos para pasar a la siguiente fase o retroceder a la anterior si resulta necesario. ¿Qué criterios? El número de personas que puede infectar alguien contagiado o "Número Efectivo de Reproducción del virus (R0)" (se maneja que debe estar por debajo de valores de 2 o 1.5 para empezar a relajar medidas), la proporción de casos confirmados con relación al número de pruebas realizadas, el número de camas hospitalarias y uci disponibles en el momento específico. Estos criterios deben ser establecidos por la Asamblea (vía reforma de ley) y su aplicación correspondería al Ejecutivo, quien debe además manejar de forma responsable los datos.

Una reapertura inteligente tampoco debería considerar imponer las mismas restricciones a todo el país por igual, la sentencia de la Sala hablaba de proporcionalidad. En ese sentido, es acertado cuando la presidencia plantea hacer test masivos y construir un mapa con los municipios en mayor riesgo (ya hay experiencias locales que pueden servir para modelar esto). Cada municipio podría avanzar en las fases según sus datos epidemiológicos y así los municipios con menos casos no pagarán los platos rotos de los municipios con mayor número de contagios. Hay que optar por estrategias territoriales y focalizadas. Pero nuevamente, para ello se necesitan datos confiables.

La negociación de una reapertura más ordenada fracasó por culpa de ambas partes. El Ejecutivo falló en su promesa de ser transparente con el uso de los fondos públicos y tampoco lo ha sido en el manejo de los datos de contagios y fallecidos por covid-19. La Asamblea ha hecho bien en ponerle límites al Ejecutivo con relación a los fondos, pero no ha abordado el tema fundamental de los datos. Los diputados fallaron en crear un marco legal realista para "navegar" la crisis con margen de maniobra, pues la incertidumbre es la principal característica de esta situación y las decisiones a tomar deben irse adaptando a condiciones cambiantes.

La polarización puede seguir siendo una trampa para la gobernabilidad, pero en estas líneas he pretendido ofrecer un enfoque de colaboración entre órganos de Estado que además respete la división de sus funciones. En los siguientes meses puede pasar cualquier cosa: otra tormenta tropical, un rebrote, se profundiza la crisis económica, caemos en impago de la deuda, se encuentra la vacuna... por lo que es probable que el Legislativo y el Ejecutivo tengan que volver a negociar. ¿Seguirán en una lucha ciega por el poder o estarán a la altura de la crisis que enfrentamos?