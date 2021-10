La pantomima de gobierno continúa en marquesina

En sus redes sociales, el megáfono que ha terminado prefiriendo pese a que también cuenta con un oneroso aparato de propaganda así como con la genuflexión de algunos medios que ya no están en las filas de la independencia periodística, arrodillados vía pauta o vía intimidación, Bukele ha dado más explicaciones a los ciudadanos que se quejan de la billetera digital que a aquellos afectados por la pandemia. Aún no hay pruebas que esclarezcan si la tozudez del mandatario con ese juguete tiene que ver sólo con su vanidad, con no querer aceptar que su proyecto escolar fracasó e hizo perder millones de dólares a una nación de suyo empobrecida, o si además hay un beneficio económico para terceros que le interese tanto como para someterse personalmente a ese escarnio.