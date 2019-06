La participación ciudadana es factor decisivo al máximo para que el trabajo institucional se oriente por la buena ruta

Lo que los salvadoreños estamos experimentando de manera predominante en las circunstancias actuales del desenvolvimiento nacional es la presencia ciudadana, ya no pasiva como antes sino activa como nunca. Y esto no es casual ni incidental, sino efecto causal derivado de la misma dinámica de los tiempos que, en concordancia con lo que se ha venido haciendo sentir en nuestra dinámica evolutiva más reciente, está haciendo que el presente tome la preponderancia que le corresponde en dirección hacia el futuro. Como hemos reiterado tantas veces, la democracia es participativa por naturaleza, y lo que hoy se demuestra es que la participación ciudadana no es una opción partidaria sino una iniciativa proveniente de la ciudadanía misma. Y el estarse dando tal impulso como expresión natural nos revela que la democratización sí es un dinamismo irreversible entre nosotros.

La ciudadanía viene participando en el devenir nacional desde hace muchísimo tiempo, pero en las décadas más próximas dicha participación se ha intensificado y diversificado hasta ser insoslayable. Una de las vías más usuales para hacerlo ha sido y sigue siendo la opinión que se pone de manifiesto en las redes sociales y en las encuestas profesionales. La gente de los más variados estratos dice lo que piensa y lo que siente en referencia a todos los temas y asuntos que le interesan, con una claridad ejemplarizante, y eso también está haciéndolo muy expresamente en el campo político, como lo podemos constatar en las experiencias electorales recién pasadas. La primera conclusión que habría que sacar de todo ello atañe a los actores políticos en juego, que ya no pueden pretender que los viejos métodos de comunicación con la ciudadanía de la cual dependen sigan en acción como si nada hubiera pasado.

Si por algo los partidos políticos tradicionales están en crisis es por haber desatendido y desoído tozudamente las señales y los mensajes provenientes de la percepción popular. Hoy, en este preciso momento tan sintomático que vive nuestra realidad nacional, hay mensajes para todos los actores políticos sin excepción: para los tradicionales, que entren sin más demoras artificiales a una remodelación de fondo de sus idearios, de sus esquemas orgánicos, de su catálogo de figuras y de sus planteamientos y proyecciones, para estar a tono con los tiempos y para reconectar con los ciudadanos, tanto los que les siguen como los que están fuera de sus órbitas; y para los que van surgiendo, que no vayan a creer ingenua y peligrosamente que tienen carta blanca por ser nuevos y por decirse gestores de cambio.

Lo que viene de aquí en adelante es un trabajo de recomposición en todos los niveles, y a eso habrá que dedicarse de lleno, involucrando a todos los sectores y fuerzas existentes en el país. Y aunque esto va más allá de una mera gestión gubernamental, dicha gestión tiene que ser la conductora natural de todo el esfuerzo, dentro de los marcos de una modernización que ya viene avanzando pero que debe ser retomada y acelerada conforme a los requerimientos de una época que nacional e internacionalmente se mueve a todo vapor.

En este punto se vuelve a hacer indispensable la unidad, porque nadie en solitario o con alianzas parcializadas puede generar respuestas valederas. Es el país como un todo el que debe moverse en pro de sus objetivos inmediatos y de largo alcance.